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В Гродно в этом году появится первый электробус

24.03.2021 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в этом году появится первый в городе электробус. Об этом в прямом эфире на канале «Беларусь 4» рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

В этом году, как пообещал губернатор, на улицах города появится первый электробус. Закупят новый для Гродно общественный транспорт за счет областного бюджета, а также планируют создание структуры зарядных станций.

Кроме этого в Гродно планируют увеличить количество троллейбусов с возможностью автономного хода и продлить некоторые маршруты.

Также, по словам Караника, будет увеличиваться количество зарядных станций для индивидуальных электромобилей.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В этом году, как пообещал губернатор, на улицах города появится первый электробус. Закупят новый для Гродно общественный транспорт за счет областного бюджета, а...
 
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