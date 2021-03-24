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В Гродно в этом году появится первый электробус
24.03.2021 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в этом году появится первый в городе электробус. Об этом в прямом эфире на канале «Беларусь 4»
В этом году, как пообещал губернатор, на улицах города появится первый электробус. Закупят новый для Гродно общественный транспорт за счет областного бюджета, а также планируют создание структуры зарядных станций.
Кроме этого в Гродно планируют увеличить количество троллейбусов с возможностью автономного хода и продлить некоторые маршруты.
Также, по словам Караника, будет увеличиваться количество зарядных станций для индивидуальных электромобилей.
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В этом году, как пообещал губернатор, на улицах города появится первый электробус. Закупят новый для Гродно общественный транспорт за счет областного бюджета, а...
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