В Гродно в этом году появится первый электробус

Источник материала: Tut.by

В Гродно в этом году появится первый в городе электробус. Об этом в прямом эфире на канале «Беларусь 4» рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

В этом году, как пообещал губернатор, на улицах города появится первый электробус. Закупят новый для Гродно общественный транспорт за счет областного бюджета, а также планируют создание структуры зарядных станций.

Кроме этого в Гродно планируют увеличить количество троллейбусов с возможностью автономного хода и продлить некоторые маршруты.

Также, по словам Караника, будет увеличиваться количество зарядных станций для индивидуальных электромобилей.