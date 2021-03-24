В Несвиже пенсионерку осудили за комментарий к фото омоновца в фейсбуке. Еще она будет платить компенсацию

Источник материала: Tut.by

Суд Несвижского района приговорил пенсионерку из Клецка к полутора годам «домашней химии» за оскорбление милиционера. Об этом сообщают правозащитники.



Светлана Пономарева

65-летнюю Светлану Пономареву судили за то, что она 26 октября прошлого года оставила в фейсбуке под фото старшего сержанта ОМОН Миноблисполкома Виталия Федорова (он и проходит потерпевшим по делу) комментарий «Застрелись, с… ка» — «с целью унизить честь и достоинство как лично потерпевшего, так и всего МВД в целом».

Комментарий Светланы был одним из 112 под фото.

Женщина вину не признает, защищает себя сама. Она не уверена, она ли оставила этот комментарий, как не уверена, пользовалась ли в тот день фейсбуком. На предварительном следствии Светлана признавала, что комментарий оставлен ею, в суде говорит, мол, растерялась тогда.

Омоновец Виталий Федоров заявил иск о компенсации морального вреда на 2 тыс. рублей. Он утверждает, что, прочитав комментарий, переживал более месяца. К психологу не обращался. На вопрос Пономаревой, не мешает ли его такая тонкая душевная организация службе в ОМОНе, ответил, что нет.

Компенсацию Федоров обещает отправить на благотворительность. Пенсионерка предложила ему в таком случае оставить их ей, так как женщина как раз и занимается благотворительностью — содержит приют для животных. Размер ее пенсии — 540 рублей.

Судья Ольга Купец признала Светлану Пономареву виновной и назначила ей наказание в виде полутора лет «домашней химии» (такой же срок просила гособвинитель Елена Каменко), а также решила, что та должна выплатить милиционеру 1500 рублей в качестве компенсации морального вреда.