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Белорусы смогут сообщить о пытках на международную платформу. Факты могут лечь в основу уголовных дел
24.03.2021 12:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 марта стартует проект «Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности». Это совместная программа белорусских и международных общественных организаций с опытом работы в области документирования и расследования пыток, сексуального насилия, похищений и убийств и других нарушений прав человека. Полученные данные могут быть использованы для возбуждения и расследования уголовных дел и преследования виновных.
Полученные данные могут быть использованы для возбуждения и расследования уголовных дел и преследования для привлечения к ответственности виновных в преступлениях. Платформа не заменит механизм ООН, но будет работать в его поддержку.
Поддержку созданию платформы выразили 19 государств (Дания, Великобритания, Германия и другие). В руководство войдут представители правозащитной организации «Весна» (лишена регистрации в Беларуси по решению суда), Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси и британской правозащитной организации Redress. Возглавит международную платформу для Беларуси Датский институт против пыток DIGNITY.
Политик Светлана Тихановская
— Эта инициатива поможет восстановить законность и справедливость. Все собранные данные могут быть использованы для справедливого расследования в независимых судах новой Беларуси. А сейчас наша задача — делать все, чтобы в нашей стране не было безнаказанности — ни в настоящем, ни в будущем.
Напомним, в следственные органы поступило несколько тысяч заявлений от потерпевших, которые указали о чрезмерном применении силы со стороны силовиков, о пытках и бесчеловечных условиях содержания в местах изоляции. Однако спустя семь месяцев после начала протестов неизвестно ни об одном уголовном деле. При Генеральной прокуратуре создана специальная межведомственная комиссия по изучению этих же заявлений, однако о ее работе нет никаких информации — ни со стороны представителей правоохранительных органов, ни со стороны депутатов парламента, которые вошли в ее состав.
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Белорусы смогут сообщить о пытках на международную платформу. Факты могут лечь в основу уголовных дел
Платформа не заменит механизм ООН, но будет работать в его поддержку.
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