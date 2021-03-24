Белорусы смогут сообщить о пытках на международную платформу. Факты могут лечь в основу уголовных дел

Источник материала: Tut.by

24 марта стартует проект «Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности». Это совместная программа белорусских и международных общественных организаций с опытом работы в области документирования и расследования пыток, сексуального насилия, похищений и убийств и других нарушений прав человека. Полученные данные могут быть использованы для возбуждения и расследования уголовных дел и преследования виновных.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Международная платформа для Беларуси будет поддерживать текущую работу белорусских организаций по сбору, обработке, проверке и сохранению информации, документации и доказательств серьезных нарушений международных норм в области прав человека, которые произошли в Беларуси до и после президентских выборов 2020 года. Если потерпевший живет в Беларуси, он может связаться с одной из белорусских или международных организаций в рамках Платформы и предоставить информацию о нарушениях, с которыми он столкнулся.

Что такое пытка? Согласно Конвенции против пыток, это любое действие, которым человеку умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Конституция и Международный пакт о гражданских и политических правах гласит: никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. Белорусским уголовным законодательством пытки отнесены к преступлениям против безопасности человечества (ст. 128 УК) — наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью. Это преступление без срока давности.

Полученные данные могут быть использованы для возбуждения и расследования уголовных дел и преследования для привлечения к ответственности виновных в преступлениях. Платформа не заменит механизм ООН, но будет работать в его поддержку.

Преступления без срока давности. Может ли международный суд наказать силовиков за насилие над гражданами?

Поддержку созданию платформы выразили 19 государств (Дания, Великобритания, Германия и другие). В руководство войдут представители правозащитной организации «Весна» (лишена регистрации в Беларуси по решению суда), Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси и британской правозащитной организации Redress. Возглавит международную платформу для Беларуси Датский институт против пыток DIGNITY.

Политик Светлана Тихановская отметила , что на данном этапе очень важно собирать все доказательства пыток:

— Эта инициатива поможет восстановить законность и справедливость. Все собранные данные могут быть использованы для справедливого расследования в независимых судах новой Беларуси. А сейчас наша задача — делать все, чтобы в нашей стране не было безнаказанности — ни в настоящем, ни в будущем.

Напомним, в следственные органы поступило несколько тысяч заявлений от потерпевших, которые указали о чрезмерном применении силы со стороны силовиков, о пытках и бесчеловечных условиях содержания в местах изоляции. Однако спустя семь месяцев после начала протестов неизвестно ни об одном уголовном деле. При Генеральной прокуратуре создана специальная межведомственная комиссия по изучению этих же заявлений, однако о ее работе нет никаких информации — ни со стороны представителей правоохранительных органов, ни со стороны депутатов парламента, которые вошли в ее состав.