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Уровень воды в притоке Сожа выше критического, но подтоплений нет. Что происходит с реками Могилевщины

24.03.2021 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На реке Проня в Славгородском районе уровень воды превысил опасную высокую отметку на 4 см, отмечают в Могилевоблгидромете. Но паниковать, говорят, не стоит. Специалисты утверждают, что подтоплений в области нет, а большинство рек даже не вышло на пойму.


Снимок носит иллюстративный характер Фото: zakon.kz

Несмотря на то что в феврале в Могилевской области выпало практически рекордное количество снега, его все равно недостаточно для того, чтобы произошли подтопления, рассказали TUT.BY в Могилевоблгидромете.

Снег тает постепенно, поэтому специалисты не прогнозируют, что уровень воды в реках в этом сезоне превысит средние многолетние значения. А значит, и паводков ждать не приходится.

Более того, если в ближайшее время не будет осадков или температура воздуха резко не повысится, то уровень воды в реках начнет падать.

 
 
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Несмотря на февральские снегопады, их даже недостаточно для выхода рек на пойму.
 
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