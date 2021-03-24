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Уровень воды в притоке Сожа выше критического, но подтоплений нет. Что происходит с реками Могилевщины
24.03.2021 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На реке Проня в Славгородском районе уровень воды превысил опасную высокую отметку на 4 см, отмечают в Могилевоблгидромете. Но паниковать, говорят, не стоит. Специалисты утверждают, что подтоплений в области нет, а большинство рек даже не вышло на пойму.
Несмотря на то что в феврале в Могилевской области выпало
Снег тает постепенно, поэтому специалисты не прогнозируют, что уровень воды в реках в этом сезоне превысит средние многолетние значения. А значит, и паводков ждать не приходится.
Более того, если в ближайшее время не будет осадков или температура воздуха резко не повысится, то уровень воды в реках начнет падать.
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Уровень воды в притоке Сожа выше критического, но подтоплений нет. Что происходит с реками Могилевщины
Несмотря на февральские снегопады, их даже недостаточно для выхода рек на пойму.
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