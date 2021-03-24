Главред русской газеты в Латвии: раньше наши статьи лишали должностей

Источник материала: Sputnik Беларусь

Еще десять лет назад в Латвии насчитывалось несколько десятков изданий на русском языке – только ежедневных газет было четыре. На сегодняшний день русских газет почти не осталось, а из ежедневных выжила только одна, сменившая название с "Вести Сегодня" на "Сегодня". Ее главный редактор дал интервью Sputnik Латвия .

Налоги со всех, деньги только латышским СМИ

"Был у нас "сенокос", когда одна за другой закрывались, умирали газеты, это был кризис 2008-2010 годов. В результате из всех ежедневных русскоязычных газет осталась одна единственная - наша, а потом выяснилось, что она единственная в 27 странах Евросоюза. Мы более-менее сводим концы с концами. Спасибо нашим читателям, которые уже семьдесят лет, еще со времен "Советской молодежи", выписывают, читают, покупают нашу газету", – рассказывает главный редактор газеты "Сегодня" Андрей Шведов.

© Sputnik Sergey Melkonov Корреспондент Sputnik Латвия Алексей Стефанов беседует с главным редактором газеты "Сегодня" Андреем Шведовым

Он подчеркивает, что сегодня многие читатели уходят в интернет, и в этом направлении в редакции также ведется работа – есть свой портал. Что касается журналистов, работавших на закрывшиеся издания, по большей части они либо сменили профессию (некоторые работают даже на стройках), либо разъехались по другим странам, где тоже не всегда трудятся по своей профессии.

Изменилось и отношение к последней русскоязычной газете Латвии со стороны властей. Еще десять лет назад она активно влияла на общественные и политические процессы в стране, с "Вести Сегодня" считались, на журналистов подавали иски в суд. Ведь расследования газеты рушили карьеры и лишали хлебных должностей, а сейчас на печатное слово в "Сегодня" мало кто обращает внимание. Но часто это, наоборот, помогает выживать.

"Власти на нас особо не смотрят, что уже хорошо, потому как те СМИ, на которые обращают внимание, быстро закрываются или получают штрафы. Отношение к нам нейтрально-уважительное. Более того, в начале пандемии мы даже получили несколько грантов. В этом плане мы были наравне с латышскими газетами Diena или Latvijas Avīze, что уже неплохо", – говорит Шведов.

По его словам, печатной прессе на русском языке еще повезло. Было несколько подобных конкурсов, направленных на поддержку СМИ, которые недавно объявлял Национальный совет по электронным СМИ – на сумму 200 тысяч и 150 тысяч евро. "Так там в условиях четко было сказано, что грант предназначается для СМИ только на латышском языке. То есть налоги собираем со всех, а деньги только латышским СМИ", - возмущается главный редактор.

Выживать помогает… латышский

Андрей Шведов отмечает, что выживать русскоязычной газете отчасти помогает, как это ни странно звучит, укрепление латышского языка в Латвии.

© Sputnik Sergey Melkonov Главный редактор газеты "Сегодня" Андрей Шведов

"Страна идет по направлению укрепления госязыка, это приводит к тому, что министерства, ведомства, агентства, государственные структуры дружно закрывают русские странички на своих сайтах. Или русская страничка остается, но она не обновляется, увольняют людей, которые когда-то переводили и писали по-русски. Но учитывая, что в Латвии треть населения думает и говорит по-русски, востребованность в интерпретации государственных заявлений, актов, законов, правил и указаний остается. И все это печатается в нашей газете. Думаю, что большой круг наших читателей остается с нами, благодаря укреплению латышского языка в Латвийской Республике", – уверен главный редактор.

Закрытие ТВ-каналов – всегда плохо

Закрытие российских телеканалов Андрей Шведов принял спокойно, поскольку, как говорит, телевизор смотрит редко, а вот "теща расстроилась, когда закрыли каналы, которые были в ее приоритетах".

"Тут еще какая проблема – латышское информационное пространство ограничено по сути одной небольшой Латвией. 1,5 млн человек, для которых латышский язык родной, читают какое-то ограниченное количество порталов, у них остались две ежедневные газеты, три-четыре телеканала. Закрытие какого-либо СМИ затронуло бы их очень сильно, а в случае с русским языком, на котором говорит четверть миллиона человек, закрытие одного телеканала, если их сотни, портала, если их тысячи, не так болезненно, всегда можно найти альтернативу", – считает Шведов.

Но в этом и проблема латвийских русскоязычных СМИ продолжает он. "Нам приходится конкурировать за читателя не с коллегами в Латвии, а с огромной Россией, с газетами и порталами в РФ, в которые вкладываются громадные деньги, и у нашего русского читателя многообразие выбора".

Не в восторге от задержания коллег

Задержание Службой государственной безопасности Латвии журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik и Baltnews , Андрей Шведов осуждает.

© Sputnik Sergey Melkonov Редакция газеты "Сегодня"

"Я абсолютно не в восторге от задержания моих коллег, которых я знаю, которые работали на Sputnik, – говорит он. – Я советую им нанять адвокатов и попытаться доказать свою невиновность. В этом плане я считаю, что латвийская система правосудия достаточно объективна – пусть тяжело, пусть потратив деньги, пусть потратив время, но доказать свою правоту можно", – уверен Андрей Шведов.

А вот про солидарность латвийских журналистов говорит осторожно. "О задержании журналистов писали все, в том числе латышские журналисты. Другое дело, что акценты расставляли по-разному – кто-то удивлялся, а кто-то писал, что так им и надо… Но так мы и живем", – разводит руками главный редактор газеты "Сегодня".