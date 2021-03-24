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«Говорили: "Зачем тебе такое?! Ты же девушка!"» История Маши, которая работает кузнецом
24.03.2021 14:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Маша работает кузнецом уже больше 22 лет. Когда поступала, преподаватели ее отговаривали, да и сама Маша честно признается, что тогда это сделала больше для эпатажа, но со временем втянулась и поняла — это ее. Кузнец рассказала TUT.BY о том, как ее ногти спасает гель-лак, о металлической стружке в глазах, реакции коллег-мужчин и о наковальне (вес 80−100 кг), которую пришлось поднимать. TUT.BY продолжает проект
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