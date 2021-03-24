Источник материала: Tut.by

Маша работает кузнецом уже больше 22 лет. Когда поступала, преподаватели ее отговаривали, да и сама Маша честно признается, что тогда это сделала больше для эпатажа, но со временем втянулась и поняла — это ее. Кузнец рассказала TUT.BY о том, как ее ногти спасает гель-лак, о металлической стружке в глазах, реакции коллег-мужчин и о наковальне (вес 80−100 кг), которую пришлось поднимать. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек », где рассказываем о людях, которых зачастую не замечает общество.

Если у вас есть интересная история, которая подходит для нашего проекта, — напишите на alexey.sudnikov@tutby.com.