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В Гомеле задержали семейную пару: вначале в милицию увезли мужа, потом - жену и даже детей

24.03.2021 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 23 марта к гомельской семье пришли с осмотром. После чего супругов забрали в Советский РОВД, а вместе с ними и их детей — 5-летнюю дочь и 10-летнего сына. Милиционеры выясняли, участвовала ли пара в фотосессии в лесу, однако протокол составили совсем по другому поводу: на Анастасию — за неповиновение сотрудникам и мелкое хулиганство, в чем обвиняют ее мужа Дмитрия пока неизвестно — он в ИВС. Подробности сообщают «Сильные новости».


Во вторник утром в квартиру Анастасии и Дмитрия пришли с осмотром. В домофон не звонили, в дверь не стучали: когда ребенок вышел на прогулку с собакой, в квартиру ворвались примерно восемь человек.

«Пришли с постановлением на осмотр. Якобы 6 февраля, в субботу, мы фотографировались в лесном массиве с флагами „Солнечного“ и „Фестивального“. Хотели подтвердить, что мы там действительно присутствовали, смотрели, есть ли в доме какая-то символика», — рассказывает Анастасия.

Осмотр, по ее словам, много времени не занял: попросили открыть коробку с лекарствами, шкаф, тумбочки, комод. Но изъяли всю технику — ноутбуки и мобильные телефоны.

Сначала милиция забрала из дома мужа. Около девяти часов утра в Советский РОВД привезли и Анастасию. Вместе с детьми. Через два с половиной часа за ними приехала бабушка и забрала детей домой.

После того, как дети покинули отделение, сотрудники милиции начали опрос.

— Спрашивали, была ли я в этих лесных массивах 6 февраля. Я говорила, что нигде не участвовала. У меня есть справка, что в это время находилась с ребенком на больничном — это раз. Во-вторых, на нашем доме установлены камеры. Если было очень интересно, то они могли бы прийти к нашему председателю и посмотреть камеры, выходили ли мы вообще из дома и во сколько возвращались обратно, — рассказывает Анастасия.

После этого, говорит женщина, милиционеры интересовались ее анкетными данными, спрашивали, где проживает и работает, состоит ли в деструктивных и дворовых чатах, в том числе скрытых, звонит ли по зуму польским «кукловодам» и знакома ли с Павлом Латушко и Светланой Тихановской. Также сотрудники уточняли, не собирается ли она ехать 25 марта в Минск. Ответы записывали на видео.

Женщину просили разблокировать телефон, но пароль от телеграма она не сообщила, мол, не помнит. Тогда сотрудники, по ее словам, снесли приложение и установили заново, надеясь получить доступ.

Позже Анастасии принесли протокол за неповиновение и мелкое хулиганство: якобы в десять часов утра, во время опроса, она раскидывала бумаги, кричала на сотрудника и оскорбляла его. Женщина же утверждает, что в это время она находилась в кабинете вместе со своими детьми и инспектором по делам несовершеннолетних.

Анастасии сообщили, что рассмотрение ее дела состоится в течение десяти дней — и через четыре часа выпустили из РОВД. После освобождения Анастасия отправилась на поиски мужа — и только поздно вечером узнала, что он в ИВС.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 23 марта к гомельской семье пришли с осмотром. После чего супругов забрали в Советский РОВД, а вместе с ними и их детей - 5-летнюю дочь и 10-летнего сына.
 
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