Обещанного референдума не было, а предприятие работает. Противники завода АКБ под Брестом встретились с властями

Источник материала: Tut.by

Вопрос проведения местного референдума о судьбе аккумуляторного завода обсудили 24 марта противники предприятия на личном приеме у председателя Брестского райисполкома Владимира Сенчука.



Аккумуляторный завод ООО «Аккумуляторный Альянс»

В начале встречи правозащитник Роман Кисляк напомнил, что 22 июня прошлого года на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода Александр Лукашенко сообщил, что судьбу предприятия решит местный референдум . Конкретные сроки тогда не назывались.

— Разберемся с этой политической пандемией после выборов — и проведем референдум в Бресте по поводу этого завода. Сядем, потолкуем: как, где, что, — сказал Александр Лукашенко и добавил: — Как народ решит, так и будет. Скорее всего, наверное, если хозяева не объяснят, что происходит там, [люди выскажутся] за то, чтобы его куда-то перенести. Очень трудно в Беларуси будет куда-то перенести этот завод. Скорее всего, его надо будет закрывать.



Александр Лукашенко на встрече с противниками аккумуляторного завода. Роман Кисляк на фото в желтых майке и кепке. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Роман Кисляк напомнил, что на территории Тельминского сельсовета активисты собрали инициативную группу и подали документы местным властям — однако в регистрации им отказали . В Тельминском сельисполкоме сослались на то, что вопрос, который активисты предлагали вынести на плебисцит в границах сельсовета, «не соответствует требованиям законодательства», так как имеет общереспубликанское значение — и в компетенцию сельисполкома его решение не входит.

— Мы сделали максимум, что можно сделать жителям [для проведения местного референдума]. Если надо что-то еще сделать, пожалуйста, мы готовы. Хотели бы услышать, что с вашей стороны сделано в этом направлении и обсудить, какие есть препятствия для проведения референдума, — сказал активист.



Шествие противников аккумуляторного завода в апреле 2020 года

Председатель райисполкома сообщил в ответ, что он считает обоснованным отказ в регистрации инициативной группы для проведения местного референдума в границах сельсовета. Он подчеркнул, что предприятие «имеет общегосударственное значение и внесено в инвестиционную программу Республики Беларусь». 10 марта был подписан акт ввода завода в эксплуатацию — и сейчас он приступил к работе.

— Никто не запрещает вам в каком-то другом масштабе инициировать решение этого вопроса. Целесообразности проведения [местного референдума на территории Тельминского сельсовета] со стороны органов власти мы не видим потому, что у нас нет оснований для этого. На сегодняшний день предприятие не нарушает никаких экологических и других нормативно-правовых требований. Сегодня завод уже введен в эксплуатацию. Все заинтересованные службы дали положительное заключение для начала работы этого предприятия, — сообщил Владимир Сенчук.

«Основная территория района никак не связана с аккумуляторным заводом»

Во время встречи председатель райисполкома усомнился, что большинство жителей Брестского района против аккумуляторного завода. Говорит, такое мнение у него сложилась после встреч в трудовых коллективах.

— У меня нет информации, подтверждающей, что большая часть жителей Брестского района или города Бреста против завода.

— Так вот поэтому и надо провести референдум, чтобы мы знали. А то мы так голословно выступаем, — вмешался присутствовавший на встрече житель деревни Тельмы Александр Валько.



С 2018 года противники аккумуляторного завода каждое воскресенье собирались на площади Ленина. Летом 2020 года их с площади стали прогонять силовики

Сенчук еще раз подчеркнул, что целесообразности проведения местного референдума в границах Тельминского сельсовета районные власти не видят.

— А на территории Брестского района? — уточнил Роман Кисляк.

— А основная территория района никак не связана с аккумуляторным заводом. У нас есть карта, посмотрите, — указал Владимир Сенчук на карту, — протяженность в одну сторону 70 км и в другую — 40.

— В Тельминском сельсовете нам отказывают потому, что низкий уровень для решения такого вопроса. А всего района это не касается. Как нам быть?

— Я периодически провожу встречи с населением Брестского района: коллективами, в сельских советах, учреждениях образования, сельскохозяйственных предприятиях. Я очень много общаюсь с людьми, которые живут и работают в Брестском районе. Ни на одной встрече не поднимался вопрос о строительстве или эксплуатации аккумуляторного завода.



В 2018 году активистам единственный раз разрешили провести митинг против завода. На него собралось около 2 тысяч человек. С тех пор все их заявки местные власти отклоняли

Активисты предложили провести встречу по поводу аккумуляторного завода с жителями Тельминского сельсовета, чтобы узнать их мнение о референдуме. Однако эта идея поддержки у местных властей не нашла.

— Мы этих встреч провели в общей сложности, может, около 50. Конструктивного разговора, как правило, на этих встречах не получается. Есть отдельные выкрики — я по-другому не могу сказать, — которые не обоснованы ничем, и это не приводит к какому-то положительному результату. Уже оговорены эти все вопросы многократно, — сказал председатель райисполкома — и предложил активистам обращаться в суд, если у них есть конкретные данные о нарушении предприятием законодательства.

Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение теперь уже бывшего губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

22 мая 2020 года аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову.

25 сентября 2020-го распоряжение теперь уже бывшего председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.

В марте 2021-го завершила работу приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода. Предприятие получило полный пакет документов, подтверждающих соответствие требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

10 марта подписан акт ввода завода в эксплуатацию — и сейчас он приступил к работе.