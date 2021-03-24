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Беларусь ждет масштабная цифровизация ЖКХ

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Государственная информационная система будет создана на базе 115.бел. Так, "умный дом" будет работать на уровне целых ЖЭУ. К примеру, если в сетях водоснабжения произошла поломка, в режиме онлайн можно будет отследить ее местоположение и сроки, когда неполадки будут устранены. В интернете можно будет заказать и услуги сантехника или электрика. В каталоге будут представлены, в том числе, частные компании. Пилотными зонами масштабного проекта уже в 2022 году станут Орша и Заводской район столицы.

Еще одна важная составляющая цифровизации - переход на электронные жировки. От бумажной версии  ежемесячно отказываются 1,5-2 тысячи минчан. 

 
 
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Государственная информационная система будет создана на базе 115.бел. Так, "умный дом" будет работать на уровне целых ЖЭУ. К примеру, если в сетях водоснабжения...
 
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