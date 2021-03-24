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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь в полном объеме обеспечивает себя мясными продуктами Беларусь в полном объеме обеспечивает потребности внутреннего рынка в мясных продуктах. Цифры говорят сами за себя - ежегодно на каждого белоруса производится 132...

Беларусь в полном объеме обеспечивает потребности внутреннего рынка в мясных продуктах. Цифры говорят сами за себя - ежегодно на каждого белоруса производится 132 килограмма мяса - это на 36% выше уровня фактического потребления. К слову, за прошлый год предприятия отрасли произвели мяса скота и птицы более чем полтора миллиона тонн. На этот год планы не менее амбициозные, прежде всего, развитие мясной отрасли обусловлено модернизацией производственных мощностей, а также внедрением инновационных технологий.