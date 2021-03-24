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Беларусь в полном объеме обеспечивает себя мясными продуктами

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь в полном объеме обеспечивает потребности внутреннего рынка в мясных продуктах. Цифры говорят сами за себя - ежегодно на каждого белоруса производится 132 килограмма мяса - это на 36% выше уровня фактического потребления. К слову, за прошлый год предприятия отрасли произвели мяса скота и птицы более чем  полтора миллиона тонн. На этот год планы не менее амбициозные, прежде всего, развитие мясной отрасли обусловлено модернизацией производственных мощностей, а также внедрением инновационных технологий. 
 
 
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Беларусь в полном объеме обеспечивает потребности внутреннего рынка в мясных продуктах. Цифры говорят сами за себя - ежегодно на каждого белоруса производится 132...
 
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