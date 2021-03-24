|
Александр Барсуков: Выявить актуальные проблемы и найти оперативное решение
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсобенности работы медучреждений, вопросы благоустройства дворов, а также капитальный ремонт многоквартирных домов. Это лишь часть вопросов от граждан, которые рассмотрел сегодня Александр Барсуков. Всего на личный прием к помощнику Президента Беларуси - инспектору по городу Минску поступило около 30 обращений. Одно из них, например, касалось нарушения строительных норм при сдаче дома. Впоследствии с верхних этажей пошли трещины. Тепловая модернизация не исправила ситуацию.
Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси - инспектор по г. Минску: "Вопрос очень серьезный. И это не один человек - его уполномочили не один десяток людей. Мы внимательно к этому отнесемся, назначим соответствующие экспертизы, запросы соответствующие получим. Я думаю, мы снова с этим уважаемым гражданином встретимся где-то недели через две, когда будут все материалы. Выслушаем и примем единственно правильное, законное решение".
Некоторые вопросы удалось решить уже во время приема. Например, по вывозу мусора с придомовых территорий. Сложность возникла из-за неправильно припаркованного автомобиля - мусоровоз не мог подъехать. На место оперативно отправили эвакуатор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенности работы медучреждений, вопросы благоустройства дворов, а также капитальный ремонт многоквартирных домов. Это лишь часть вопросов от граждан, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)