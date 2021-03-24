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Александр Барсуков: Выявить актуальные проблемы и найти оперативное решение

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особенности работы медучреждений, вопросы благоустройства дворов, а также капитальный ремонт многоквартирных домов. Это лишь часть вопросов от граждан, которые рассмотрел сегодня Александр Барсуков. Всего на личный прием к помощнику Президента Беларуси - инспектору по городу Минску поступило около 30 обращений. Одно из них, например, касалось нарушения строительных норм при сдаче дома. Впоследствии с верхних этажей пошли трещины. Тепловая модернизация не исправила ситуацию.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси - инспектор по г. Минску: "Вопрос очень серьезный. И это не один человек - его уполномочили не один десяток людей. Мы внимательно к этому отнесемся, назначим соответствующие экспертизы, запросы соответствующие получим. Я думаю, мы снова с этим уважаемым гражданином встретимся где-то недели через две, когда будут все материалы. Выслушаем и примем единственно правильное, законное решение".

Некоторые вопросы удалось решить уже во время приема. Например, по вывозу мусора с придомовых территорий. Сложность возникла из-за неправильно припаркованного автомобиля - мусоровоз не мог подъехать. На место оперативно отправили эвакуатор.

 
Теги: Минск
 
 
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Особенности работы медучреждений, вопросы благоустройства дворов, а также капитальный ремонт многоквартирных домов. Это лишь часть вопросов от граждан, которые...
 
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