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Пикеты против иностранного вмешательства в дела Беларуси

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты у посольств Литвы и Польши собрались неравнодушные белорусы. Они пришли, чтобы выступить против попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны. Как известно, именно в Вильнюсе получают зарплату те, для кого любовь к родине определяется размерами грантов. Сегодня патриоты активно высказывались в защиту себя, народа и государства.  

Пикеты против иностранного вмешательства в дела Беларуси


Отдельного внимания заслуживает и выступление против возрождения фашизма, которое незаметно продвигают наши западные соседи. Попыткам реваншизма и восхвалениям военных преступников противостояли культурно: пикетчики включили "Прощание славянки".

Также сегодня белорусы пикетируют Генеральное консульство Польши в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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В эти минуты у посольств Литвы и Польши собрались неравнодушные белорусы. Они пришли, чтобы выступить против попыток вмешательства во внутренние дела нашей...
 
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