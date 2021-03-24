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Пикеты против иностранного вмешательства в дела Беларуси
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты у посольств Литвы и Польши собрались неравнодушные белорусы. Они пришли, чтобы выступить против попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны. Как известно, именно в Вильнюсе получают зарплату те, для кого любовь к родине определяется размерами грантов. Сегодня патриоты активно высказывались в защиту себя, народа и государства.
Отдельного внимания заслуживает и выступление против возрождения фашизма, которое незаметно продвигают наши западные соседи. Попыткам реваншизма и восхвалениям военных преступников противостояли культурно: пикетчики включили "Прощание славянки".
Также сегодня белорусы пикетируют Генеральное консульство Польши в Бресте.
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В эти минуты у посольств Литвы и Польши собрались неравнодушные белорусы. Они пришли, чтобы выступить против попыток вмешательства во внутренние дела нашей...
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