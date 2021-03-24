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Сотрудник ОМОНа помогает пострадавшему - кадры, которые не показывает оппозиция, смотрите в фильме АТН "Противостояние"
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСотрудник ОМОНа вместе с людьми помог пострадавшему. Кадры, которые оппозиция предпочла не показывать, а люди видели и рассказали, как было на самом деле.
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Сотрудник ОМОНа помогает пострадавшему - кадры, которые не показывает оппозиция, смотрите в фильме АТН "Противостояние"
Сотрудник ОМОНа вместе с людьми помог пострадавшему. Кадры, которые оппозиция предпочла не показывать, а люди видели и рассказали, как было на самом деле. ...
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