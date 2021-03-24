Источник материала: БT

На 5,6 % снизилось количество подростковых преступлений



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комиссия по делам несовершеннолетних - работа на упреждение правонарушений Упреждение правонарушений - основное в работе комиссии по делам несовершеннолетних. Как реализуется комплекс профилактических и организационных мероприятий во...

Упреждение правонарушений - основное в работе комиссии по делам несовершеннолетних. Как реализуется комплекс профилактических и организационных мероприятий во всей цепочке - от родителей и школы до государства в целом - обсудили сегодня на очередном заседании комиссии. Отдельно остановились на теме трудоустройства молодежи (статистика показывает, что подростки, которые учатся либо работают, преступлений совершают меньше), а также безопасности в сети интернет - речь об ограничении доступа к вредоносным сайтам. Это работа в контексте обновленного Кодекса об административных правонарушениях, который вступил в силу с марта. Лейтмотив документа, напомним, - предупредить, а не наказать.В целом тенденции позитивные - приводит цифры вице-премьер. Так, по итогам февраля фиксируют снижение преступлений, совершенных подростками, на 5,5 %. Вместе с тем участились случаи мошенничества в сфере высоких технологий.