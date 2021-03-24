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Комиссия по делам несовершеннолетних - работа на упреждение правонарушений

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Упреждение правонарушений - основное в работе комиссии по делам несовершеннолетних. Как реализуется комплекс профилактических и организационных мероприятий во всей цепочке - от родителей и школы до государства в целом - обсудили сегодня на очередном заседании комиссии. Отдельно остановились на теме трудоустройства молодежи (статистика показывает, что подростки, которые учатся либо работают, преступлений совершают меньше), а также безопасности в сети интернет - речь об ограничении доступа к вредоносным сайтам. Это работа в контексте обновленного Кодекса об административных правонарушениях, который вступил в силу с марта. Лейтмотив документа, напомним, - предупредить, а не наказать. 

На 5,6 % снизилось количество подростковых преступленийКомиссия по делам несовершеннолетних - работа на упреждение правонарушений

В целом тенденции позитивные - приводит цифры вице-премьер. Так, по итогам февраля фиксируют снижение преступлений, совершенных подростками, на 5,5 %. Вместе с тем участились случаи мошенничества в сфере высоких технологий. 

 
 
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Упреждение правонарушений - основное в работе комиссии по делам несовершеннолетних. Как реализуется комплекс профилактических и организационных мероприятий во...
 
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