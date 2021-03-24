﻿ Е. Мураев: те, кто благодаря Майдану попал в кресла депутатов, люди случайные в политике. 21.by
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Е. Мураев: те, кто благодаря Майдану попал в кресла депутатов, люди случайные в политике

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рейтинг слуг народа в последнее время демонстрирует: ошибка на сайте вполне может стать реальностью. И те, кто благодаря Майдану попал в кресла депутатов, в большинстве своем люди случайные в политике.  Об этом заявил лидер партии "Наши" Евгений Мураев, комментируя недавние протесты возле здания офиса президента.  

Евгений Мураев, лидер партии "Наши" (Украина): "Вот это все - один из политических инструментов. Я напомню, когда он возник. Он возник во время событий 2013-2014 годов, именно тогда возникла мифологема и романтизм, благодаря которым Парасюки, Гаврилюки из грязи в князи, кто был ничем, стал всем, стали народными депутатами. И все поняли, что не нужны знания, опыт, профессионализм, политическая карьера, с помощью уличного противостояния можно стать всем".

 
 
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Рейтинг слуг народа в последнее время демонстрирует: ошибка на сайте вполне может стать реальностью. И те, кто благодаря Майдану попал в кресла депутатов, в...
 
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