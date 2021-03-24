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"Было страшно за людей" - откровения правоохранителей о событиях августа 2020-го в фильме АТН "Противостояние"
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Было страшно за людей! В нас летели фаеры, взрывались перед лицами. Очень хотелось, чтобы все пришли домой целыми и невредимыми".
Сотрудники правоохранительных органов рассказали об агрессии толпы во время событий августа 2020-го.
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"Было страшно за людей" - откровения правоохранителей о событиях августа 2020-го в фильме АТН "Противостояние"
"Было страшно за людей! В нас летели фаеры, взрывались перед лицами. Очень хотелось, чтобы все пришли домой целыми и невредимыми". Сотрудники правоохранительных...
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