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Г. Азаренок: Наше государство - передовой путь человечества

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поствыборная борьба в Беларуси - это борьба архаики с прогрессивным передовым государством. Такое мнение высказал Григорий Азаренок, выступая сегодня в программе "Скажинемолчи". Телеведущий и журналист отметил, что "наше государство - это передовой путь человечества".

Григорий Азаренок, журналист, блогер: "Наше государство (мы,  может, мало об этом говорим) на самом деле передовой путь человечества. Человечество пойдет по этому пути, когда освободится от этого либерального маразма. А вот этот национализм, архаизм, эти БЧБ-флаги, эти старые обиды, эти реваншизмы националистические польские - это все архаика. Будущее человечества - это тот путь, который прокладывает наш Президент. Это суверенное независимое государство, это национальная промышленность, это национальная экономика, это сильная крепкая семья - то, на что опирается наше государство".

 
 
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Поствыборная борьба в Беларуси - это борьба архаики с прогрессивным передовым государством. Такое мнение высказал Григорий Азаренок, выступая сегодня в программе...
 
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