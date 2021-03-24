ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Сердце колотилось. Непросто, когда перед тобой агрессивная толпа!" - как женщины в форме защищали страну в августе 2020-го

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Было волнение, сердце колотилось. Непросто морально и физически, когда перед тобой стоит агрессивная толпа!".

Наравне с мужчинами защищали страну и женщины. И никаких поблажек! 

С чем столкнулись сотрудники правоохранительных органов? Откровенные истории - в фильме "Противостояние".


Смотрите также:

"Было страшно за людей" - откровения правоохранителей о событиях августа 2020-го в фильме АТН "Противостояние"

Сотрудник ОМОНа помогает пострадавшему - кадры, которые не показывает оппозиция, смотрите в фильме АТН "Противостояние"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Было волнение, сердце колотилось. Непросто морально и физически, когда перед тобой стоит агрессивная толпа!". Наравне с мужчинами защищали страну и женщины. И...
 
Новости дня
Новости общества
 
С августа в Беларуси 87 человек осуждены по «политической» 342-й статье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by