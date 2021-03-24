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"Сердце колотилось. Непросто, когда перед тобой агрессивная толпа!" - как женщины в форме защищали страну в августе 2020-го
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Было волнение, сердце колотилось. Непросто морально и физически, когда перед тобой стоит агрессивная толпа!".
Наравне с мужчинами защищали страну и женщины. И никаких поблажек!
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"Сердце колотилось. Непросто, когда перед тобой агрессивная толпа!" - как женщины в форме защищали страну в августе 2020-го
"Было волнение, сердце колотилось. Непросто морально и физически, когда перед тобой стоит агрессивная толпа!". Наравне с мужчинами защищали страну и женщины. И...
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