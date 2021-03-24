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В Академии управления при Президенте прошел открытый диалог "БРСМ: вчера, сегодня, завтра"
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРоль и место молодежи в реализации государственной политики, а также развитие студотрядовского движения. Эти и другие вопросы обсудили накануне в столице на открытой диалоговой площадке "БРСМ: вчера, сегодня, завтра". Дискуссия в Академии управления при Президенте объединила 35 активистов. Среди волнующих тем - трудоустройство и предоставление мест в общежитиях, организация досуга и назначение стипендий студентам.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: "Это гражданско-патриотическое направление, это реализация нашей организации в интернет-пространстве. И самое главное - это привлечение нашей молодежи к здоровому образу жизни. На эти направления сегодня будет делаться упор, потому что молодежь это очень беспокоит. Помимо этого хотелось бы затронуть одно из самых важных направлений - трудоустройство молодежи. Молодежь всегда хочет работать: не только в составе студенческих отрядов, но также и индивидуально".
По итогам открытого диалога формируют приоритетные направления работы БРСМ. Предложения внесут в стратегию развития на ближайшие 5 лет.
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Роль и место молодежи в реализации государственной политики, а также развитие студотрядовского движения. Эти и другие вопросы обсудили накануне в столице на...
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