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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Академии управления при Президенте прошел открытый диалог "БРСМ: вчера, сегодня, завтра" Роль и место молодежи в реализации государственной политики, а также развитие студотрядовского движения. Эти и другие вопросы обсудили накануне в столице на...

Роль и место молодежи в реализации государственной политики, а также развитие студотрядовского движения. Эти и другие вопросы обсудили накануне в столице на открытой диалоговой площадке "БРСМ: вчера, сегодня, завтра". Дискуссия в Академии управления при Президенте объединила 35 активистов. Среди волнующих тем - трудоустройство и предоставление мест в общежитиях, организация досуга и назначение стипендий студентам.По итогам открытого диалога формируют приоритетные направления работы БРСМ. Предложения внесут в стратегию развития на ближайшие 5 лет.