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Александр Барсуков проведет личный прием граждан
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжаются личные приемы граждан. Так, сегодня в 9 утра в Минском горисполкоме Александр Барсуков, помощник Президента - инспектор по Минску выслушает вопросы граждан.
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В Беларуси продолжаются личные приемы граждан. Так, сегодня в 9 утра в Минском горисполкоме Александр Барсуков, помощник Президента - инспектор по Минску выслушает...
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