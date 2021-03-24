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Личные приемы пройдут в министерствах
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня личный прием проведет министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
На 26 марта запланирован прием граждан министром финансов Юрием Селиверстовым, на 31 марта - председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерием Ивановым.
Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам, которые сейчас на вашем экране.
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Сегодня личный прием проведет министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. На 26 марта запланирован прием граждан министром финансов Юрием Селиверстовым, на 31...
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