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Игорь Сергеенко проведет личный прием граждан и встречу с трудовыми коллективами железнодорожников Осиповичского района
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАдминистрация Президента Беларуси продолжает проводить личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.
Сегодня, 24 марта, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко проведет встречу с представителями предприятий и организаций железнодорожной отрасли Осиповичского района, а также личный прием граждан.
25 марта помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк 25 марта выслушает вопросы и обращения граждан в Могилевском областном совете ветеранов войны и труда.
26 марта в Новополоцком райисполкоме личный прием граждан проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.
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Игорь Сергеенко проведет личный прием граждан и встречу с трудовыми коллективами железнодорожников Осиповичского района
Администрация Президента Беларуси продолжает проводить личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения...
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