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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Сергеенко проведет личный прием граждан и встречу с трудовыми коллективами железнодорожников Осиповичского района Администрация Президента Беларуси продолжает проводить личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения...

Администрация Президента Беларуси продолжает проводить личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.Сегодня,, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко проведет встречу с представителями предприятий и организаций железнодорожной отрасли Осиповичского района, а также личный прием граждан.помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк 25 марта выслушает вопросы и обращения граждан в Могилевском областном совете ветеранов войны и труда.в Новополоцком райисполкоме личный прием граждан проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.