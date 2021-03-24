|
Инициативы, озвученные на международной конференции, могут сформировать законодательный блок
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнициативы, озвученные на международной конференции в Минске, могут сформировать целый законодательный блок. Об этом Агентству теленовостей рассказала парламентарий и участник форума Лилия Ананич. Накануне
Среди практических рекомендаций конференции - вопросы комплектования школьных, публичных библиотек патриотической литературой, создание новых площадок для творческих проектов, конкурсов, где патриотизм неотделим от творчества. В обществе есть запрос на новые фильмы, спектакли, плакатную продукцию этой тематики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициативы, озвученные на международной конференции в Минске, могут сформировать целый законодательный блок. Об этом Агентству теленовостей рассказала...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)