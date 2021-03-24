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Инициативы, озвученные на международной конференции, могут сформировать законодательный блок

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инициативы, озвученные на  международной конференции в Минске, могут сформировать целый законодательный блок. Об этом Агентству теленовостей рассказала парламентарий и участник форума Лилия Ананич. Накануне Овальный зал Дома правительства собрал широкий круг экспертов  разных направлений - от ученых и управленцев до депутатов и  представителей молодежи. Задач много в сферах информации, образования, культуры. А законопроекты по противодействию экстремизму и героизации нацизма  будут рассмотрены уже на весенней сессии парламента. 

Среди практических рекомендаций  конференции - вопросы  комплектования школьных, публичных библиотек патриотической литературой, создание новых площадок для творческих проектов, конкурсов, где  патриотизм неотделим от творчества. В обществе есть запрос на новые фильмы, спектакли, плакатную продукцию этой тематики. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Инициативы, озвученные на  международной конференции в Минске, могут сформировать целый законодательный блок. Об этом Агентству теленовостей рассказала...
 
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