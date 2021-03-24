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Олег Лаврухин: Каждый второй участник массовых беспорядков приговорен к лишению свободы

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти каждый второй обвиняемый по делам о массовых беспорядках в Минске осужден к лишению свободы. Об этом накануне во время брифинга в ГУВД заявил прокурор Минска Олег Лаврухин. Вместе с тем отмечается стабилизация обстановки в плане протестных проявлений в Минске. Проходят единичные задержания в связи с "пикетами, расклеиванием стикеров негосударственной символики". Отмечается, что инфраструктуре Минска при массовых беспорядках в 2020 году причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Тем временем сейчас в различных телеграмм-каналах начинаются новые призывы выходить на улицы.

Олег Лаврухин, прокурор г. Минска: "Некоторые, не разобравшись в ситуации, что это за день, откуда взялся, чем мотивируют инициаторы проведения этих акций необходимость выхода на массовые мероприятия, люди совершают необдуманные поступки, за которые потом приходится отвечать. Напомню об уголовной ответственности в случае, если во время несанкционированных акций совершаются массовые беспорядки, которые сопровождаются насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества либо вооруженным сопротивлением представителям власти. За подобные деяния предусмотрена ответственность от 8 до 15 лет лишения свободы".

Также во время брифинга рассказали, что с 9 августа прошлого года к административной ответственности за блокирование дорог привлекли 202 водителя, за подачу звукового сигнала - порядка 470 водителей. Отмечается, что столичная Госавтоинспекция готова к обеспечению порядка в случае проведения несанкционированных массовых мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Почти каждый второй обвиняемый по делам о массовых беспорядках в Минске осужден к лишению свободы. Об этом накануне во время брифинга в ГУВД заявил прокурор Минска...
 
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