ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура: просто критика власти не повлечет уголовной ответственности

24.03.2021 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. Проектом закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" вводится ответственность распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Беларусь, заявила на брифинге в среду заместитель начальника управления – начальника отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генпрокуратуры Евгения Парамонова.

"Речь идет распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном военном положении дискредитирующих Беларусь совершенно в любом публичном выступлении, в том числе в СМИ, в сети Интернет", - сказала она.

Парамонова уточнила, что сейчас есть ответственность за предоставление иностранному государству или международной организации заведомо ложных сведений о стране.

Отвечая на вопрос о новшествах, которые предлагаются к рассмотрению, она пояснила, что норма построена таким образом, чтобы ответственность за деятельность по дискредитации Беларуси, в том числе органов государственной власти, последовала за умышленные действия, распространение заведомо ложных сведений.

"Они должны быть направлены на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - пояснила она.

"Концепция национальной безопасности определяет действия, которые влекут вред интересам национальной безопасности. Сама норма сконструирована таким образом, что простая критика власти не влечет уголовной ответственности. Речь идет об умышленных заведомо ложных сведениях распространённых публично", - подчеркнула Парамонова.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси вводится уголовная ответственность за распространение в любом публичном выступлении сведений, которые дискредитируют страну.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Говорили: "Зачем тебе такое?! Ты же девушка!"» История Маши, которая работает кузнецом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by