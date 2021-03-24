Генпрокуратура: просто критика власти не повлечет уголовной ответственности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. Проектом закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" вводится ответственность распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Беларусь, заявила на брифинге в среду заместитель начальника управления – начальника отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генпрокуратуры Евгения Парамонова.

"Речь идет распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном военном положении дискредитирующих Беларусь совершенно в любом публичном выступлении, в том числе в СМИ, в сети Интернет", - сказала она.

Парамонова уточнила, что сейчас есть ответственность за предоставление иностранному государству или международной организации заведомо ложных сведений о стране.

Отвечая на вопрос о новшествах, которые предлагаются к рассмотрению, она пояснила, что норма построена таким образом, чтобы ответственность за деятельность по дискредитации Беларуси, в том числе органов государственной власти, последовала за умышленные действия, распространение заведомо ложных сведений.

"Они должны быть направлены на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - пояснила она.

"Концепция национальной безопасности определяет действия, которые влекут вред интересам национальной безопасности. Сама норма сконструирована таким образом, что простая критика власти не влечет уголовной ответственности. Речь идет об умышленных заведомо ложных сведениях распространённых публично", - подчеркнула Парамонова.

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