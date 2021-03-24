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Генпрокуратура: Новый закон о борьбе с экстремизмом под бело-красно-белую символику не писали

24.03.2021 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый закон о противодействии экстремизму не писался под бело-красно-белую символику. Простая критика власти не влечет уголовной ответственности. Об этом заявили представители Генпрокуратуры на брифинге, посвященном новой редакции закона о противодействии экстремизму, сообщает interfax.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генпрокуратуры Валерий Шуляк напомнил, что любая атрибутика и символика могут быть признаны экстремистскими материалами только по решению суда.

— Никто закон под бело-красно-белую символику не писал и редактировал, — заверил он и добавил, что на стадии написания законопроекта списки запрещенной символики не составлялись.

— В любом законе изложены общие правила. И какие-либо конкретные случаи в законе не рассматриваются. Это в полной мере относится к бело-красно-белой символике, красно-черно-зеленой и любой другой. В законе устанавливаются общие правила признания той или иной символики экстремистской, — пояснил Шуляк.

По его словам, символика может быть признана запрещенной, если используется для вовлечения в экстремистскую деятельность, для пропаганды экстремизма и его оправдания.

Начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Евгения Парамонова отметила, что простая критика власти не повлечет уголовной ответственности.

— Речь идет об умышленных заведомо ложных сведениях распространенных публично, — заявила Парамонова.

Специалист пояснила, что «ответственность за деятельность по дискредитации Беларуси, в том числе органов государственной власти, последует за умышленные действия, распространение заведомо ложных сведений». «И в третьих, они должны быть направлены на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — добавила она.

Она напомнила, что действия, которые влекут вред интересам национальной безопасности определяет концепция национальной безопасности.

На брифинге также сообщили, что координировать борьбу с экстремизмом в Беларуси будут органы внутренних дел, что позволит «оперативно реагировать на возникающие вызовы и угрозы».

Кроме того, перечень субъектов противодействия экстремизму будет расширен за счет включения в него органов юстиции, финансовых расследований и мониторинга, местных исполнительных и распорядительных органов, министерств образования и информации.

Свои предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность Генпрокуратура озвучила 18 марта.

Как заявил во вторник председатель парламента Владимир Андрейченко, законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму парламент рассмотрит на весенней сессии.

 
 
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Новый закон о противодействии экстремизму не писался под бело-красно-белую символику. Простая критика власти не влечет уголовной ответственности. Об этом заявили...
 
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