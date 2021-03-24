«Эти страны заберут наши частички». Поговорили с теми, кто пришел к посольству Польши

Источник материала: Tut.by

В среду утром у посольств Литвы и Польши в Минске собрались люди под красно-зелеными флагами. В руках у них плакаты, на которых написано: «Польша, не становись пристанищем политических авантюристов», «Не допустим нового геноцида белорусского народа». По словам Сергей Ширко, одного из участников акции, мероприятие согласовано Мингорисполкомом.





Акция у посольства Польши началась в 10.00. Незадолго люди собрались в сквере, что находится рядом, и к назначенному времени подошли к зданию дипмиссии. В основном среди присутствующих молодежь. В руках у них красно-зеленые флаги и плакаты. Первый мужчина, к которому мы подошли, услышав TUT.BY, сразу же отказался общаться. Зато стоявшая рядом женщина легко включилась в беседу.

— Я неравнодушный человек, проходила рядом, увидела, что стоят люди и решила к ним присоединиться, — говорит она, держа в руках флаг, и ориентирует, где найти кого-то из организаторов.

Из динамиков негромко доносится голос Ирины Дорофеевой. «Беларусь сильная, Беларусь красивая», — поет она на записи. Гораздо громче молодые люди кричат: «За Беларусь!».



Сергей Ширко

— Сейчас позову человека, — говорит девушка в серой куртке, у которой мы спрашиваем, кто может рассказать об акции.

На несколько секунд она отходит и появляется с молодым парнем.

— Это Сергей, — представляет она его, — он любит поговорить.

Сергей Ширко четверокурсник технологического университета. Говорит, что он патриот своей страны. По мнению собеседника, Польша, США, Литва и Украина вмешиваются в дела нашей страны, хотя делать этого не должны. Чтобы показать свое несогласие с действиями этих государств, Сергей вчера ходил к зданию американской дипмиссии, а сегодня — к польской.

— Вчера мы мирно высказали свои претензии у посольства США, а сегодня точно так же пришли сюда, — говорит собеседник. — Мы хотим высказать претензии, которые на наш взгляд имеют место быть. Мы хотим, чтобы Польша не лезла в наши дела, а сначала разбиралась у себя. <…> Наша претензия в том, что Америка с Польшей собираются нас стравить, чтобы рассорить, чтобы мы не могли мирно сосуществовать.

— А рассорить кого? Белорусский народ? — уточнили мы.

— Дипломатические отношения между Беларусью и Польшей, Беларусью и Литвой. Хотя, как я считаю, ни Литве, ни Польше, ни Беларуси это не выгодно. Всегда нужно поддерживать мирные отношения, никогда не нужно переходить к войне. Все нужно решать не на улицах, а конструктивным диалогом, как призывали и те стороны, и те. Просто нужно как-то найти общее решение и выйти из, так сказать, мини-кризиса, который у нас образовался.





«Наш митинг был согласован», — слышится в колонках громкий мужской голос. На акцию, поясняет Сергей, собирали всех желающих. Сам он узнал об этом из Instagram. Увидел информацию в анонсе страницы автогробега «За Беларусь!».

На вопрос, кто является организатором акции, собеседник отвечает: «Как такового организатора нет. Наверное, заинтересованные молодые люди». Он тоже собирал людей. Искал желающих, которые хотят высказать свои претензии и отстоять свою позицию. Писал в соцсетях, предлагал единомышленникам. «Я говорил, что не будет никакого чтобы прямо политического контекста», — поясняет он и отмечает: если каждый будет соблюдать закон, то есть согласовывать мероприятия, то никто никого трогать не будет.

— А кто именно согласовывал акцию?

— Этим занимался не я. Женщина, которая согласовывала, ушла. Я набирал сюда заинтересованных людей, — говорит он, а чуть позже дополняет. — Вчера у нас были организаторы «Белая Русь», профсоюзы, коммунистическая партия. Я так понимаю, согласовывал кто-то из этих представителей. Могли приходить любые люди. Мы — Белорусский республиканский союз молодежи [Сергей уточнил, что он в организации на общественных началах], мы решили тоже высказать свои претензии. […] Насколько я знаю, в современных учебниках Польши уже переписывают Брест, Пинск, Барановичи как территорию современной Польши.

— Откуда у вас такая информация?

— Читаю интернет-источники. Я не утверждаю на сто процентов. Но я сейчас интересуюсь политикой. Читаю оппозиционные телеграм-каналы, «Желтые сливы» и на основе этого делаю анализ, поэтому у меня сформировалось свое мнение. Какую-то сторону я где-то понимаю, другую сторону поддерживаю […]. В Польше сейчас стараются принизить заслуги Красной Армии, перевести их в фашистские, что это они были завоевателями, а не освободителями. Я так не считаю, все-таки в 1939-м они вошли по пакту ( пакт Молотова — Риббентропа — Прим. TUT.BY). А потом мы освободили и отдали Польше и Белосток, который был на территории Беларуси <…>.

Акция, пояснил нам Сергей, рассчитана на час, и уже в 10.59 участники стали сворачивать флаги и плакаты. Люди, которые пришли к посольству, продолжает собеседник, хотели, чтобы к ним вышли на конструктивный диалог, как это было вчера с послом Украины Игорем Кизимом. Прохожие же, делится наблюдениями студент, вопросов им не задавали. Просто подходили, снимали, улыбались и уходили.

— Завтра еще куда-то пойдете?

— Не планируем, мы хотели высказать претензии только США и Польше, которые, как я считаю, оказывают активное влияние на нашу страну. Думаю, мы должны разобраться без внешнего вмешательства. Потому что, если у нас пойдет военный конфликт, как было на Украине, эти страны войдут и заберут наши частички.





— Моя позиция проста, — резюмировал в конце Сергей, — чтобы народ объединился как раньше, чтобы не было конфликтов. Мы должны жить мирно, только так мы сможем вернуть то, что мы с двух сторон начинаем разрушать. […] На улицах вопросы не должны решаться, потому что в первую очередь страдают обычные люди.

— А как решать конфликтную ситуацию?

— Президент сказал, что будет меняться Конституция, насколько я помню, был создан портал, где можно было вносить свои предложения. […] Нужно, как сказал президент, писать новую Конституцию. Нужно сесть и выслушать две стороны. Понятно, что где-то там перегибы, где-то там. Просто нужно найти общие проблемы и общие решения.

— Вы же понимает, как больно тем, чьих родных в первые дни после выборов избили на Окрестина ?

— У меня лучшего друга забрали на Окрестина. Он осознал, что нарушил закон. Он одной позиции, я другой, которой сейчас придерживаюсь — и нам это не мешает общаться. Мы также остались лучшими друзьями, я его в те дни тоже очень поддерживал. Он вопросов не имеет. И он с моей позицией согласен, что на улицах это не решается, потому что это неправильно.

— Я помню запись с криками людей на Окрестина , неужели вам их не жалко?

— Мне очень жалко тех людей. <…> Это обычные люди, которые вышли высказать свою позицию, но из-за того, что было не согласовано — это было нарушение закона, и поэтому так получилось, — сказал Сергей, а также отметил, что этих людей — вторую сторону, нужно выслушать, нужно узнавать проблемы, которые они считают проблемами.