Помните госфлаги в Новый Боровой? Жителям предлагают заказать их охрану (пока непонятно, кто именно)

Источник материала: Tut.by

На крышах нескольких домов в Новой Боровой недавно установили красно-зеленые флаги. Теперь местным жителям настойчиво предлагают воспользоваться услугой по их охране, сообщает телеграм-канал «Квартал-Парка», а также представители других домов с флагштоками. Вот что известно на этот момент.



Один из государственных флагов, установленных на крышах в Новой Боровой. Адрес — Небесная, 1. Фото: читатель TUT.BY

«Дорогие соседи! На нашей высотке появился флагшток с государственной символикой. В связи с этим товариществу собственников было предложено воспользоваться услугой охраны. Вчера по этому вопросу состоялось заседание правления, — написали в телеграм-канале „Квартал-Парка“ 23 марта. — В результате обсуждения ЧП приняли решение провести внеочередное общее собрание (голосование) собственников. Оно будет инициировано после вступления в силу нового состава правления (после 31 марта). На это голосование будет вынесен вопрос об охране. По результатам голосования решение по вопросу охраны примут жители. На текущий момент оплата за охрану не производится».

В сообщении речь идет о высотке, прописанной по адресу улица Братьев Райт, 1. TUT.BY обращался к председателю указанного ТС, но в комментарии нам отказали.

По информации жителей Новой Боровой, ситуация коснулась и других домов с госфлагами — на Небесной, 1 и 11. Якобы местные власти вызывали председателей товариществ собственников на разговор, где настойчиво предложили заключить услугу охраны — она будет платной.

— Флаг на нашем доме по Небесной, 11 появился на прошлой неделе, — рассказала местная жительница. — Нам озвучили, что его устанавливают по решению исполкома, препятствовать этому нельзя. Ни документов о согласовании установки с товариществом — правлением, ни разработанного проекта нам не предоставили. После установки флага на дверь, ведущую на крышу, поставили сигнализацию и камеру видеонаблюдения. То есть, на крышу — нашу общую территорию, мы попасть больше никак не можем. Пару дней назад председателя вызывали то ли в исполком, то ли в сельсовет — и предложили заключить договор на установку флага с флагштоком, охрану и обслуживание оборудования, а также подписать просьбу товарищества собственников об установке оборудования. Мы, естественно, ничего такого не просили.

Первый флагшток с государственным флагом в Новой Боровой появился 4 марта — его установили на крыше дома по Небесной, 1. По информации жителей дома, это случилось без согласования с ними и товариществом собственников квартала. Известно, что некоторые местные жаловались по этому поводу в Минский районный исполнительный комитет.



Пример письма с жалобой на установку флага без согласия местных жителей, опубликованный в телеграм-чате Новой Боровой.

Охраной установленных флагштоков в Новой Боровой могут заниматься специалисты Минского городского управления департамента охраны МВД. Там TUT.BY ответили, что информацию о заказчиках охранных услуг не дают, однако по этому поводу можно обратиться с официальным запросом.

Дозвониться в Минский районный исполнительный комитет с нашими вопросами пока не удалось.