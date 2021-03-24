ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте парня задержали - и показали видео: как, по мнению МВД, выглядит «агрессивно настроенная толпа»

24.03.2021 15:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте за участие в сентябрьском «протестном хороводе» задержали 25-летнего бухгалтера. Милиция сообщает, что молодой человек был частью «агрессивно настроенной толпы» — и демонстрирует видео. На нем вы можете увидеть, как, по мнению МВД, выглядит «агрессивно настроенная толпа».

«Вместе с другими протестующими молодой человек блокировал транспорт, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения, а также выкрикивал лозунги, водил хороводы и пел песни», — сообщили в МВД.

Сейчас парень стал подозреваемым по уголовному делу за «активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Он в ИВС.

Напомним, «хороводное дело» — одно из самых масштабных, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По нему проходят десятки фигурантов. Их обвиняют или подозревают в «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций».

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Судят обвиняемых группами по 10 человек. На сегодняшний день приговоры огласили 18 брестчанам. Из них 12 человек получили ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, четырех направили на «домашнюю химию», двоих — в колонию общего режима. Вскоре в суде начнут рассматривать уголовное дело третьей десятки «хороводников».

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, «хороводное дело» - одно из самых масштабных, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По нему проходят десятки фигурантов.
 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ следит за безопасностью пешеходов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by