В Бресте парня задержали - и показали видео: как, по мнению МВД, выглядит «агрессивно настроенная толпа»

Источник материала: Tut.by

В Бресте за участие в сентябрьском «протестном хороводе» задержали 25-летнего бухгалтера. Милиция сообщает , что молодой человек был частью «агрессивно настроенной толпы» — и демонстрирует видео. На нем вы можете увидеть, как, по мнению МВД, выглядит «агрессивно настроенная толпа».

«Вместе с другими протестующими молодой человек блокировал транспорт, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения, а также выкрикивал лозунги, водил хороводы и пел песни», — сообщили в МВД.

Сейчас парень стал подозреваемым по уголовному делу за «активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Он в ИВС.

Напомним, «хороводное дело» — одно из самых масштабных, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По нему проходят десятки фигурантов. Их обвиняют или подозревают в «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций».

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Судят обвиняемых группами по 10 человек. На сегодняшний день приговоры огласили 18 брестчанам. Из них 12 человек получили ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, четырех направили на «домашнюю химию», двоих — в колонию общего режима. Вскоре в суде начнут рассматривать уголовное дело третьей десятки «хороводников».