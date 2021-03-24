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В Минске будут судить четверых мужчин за надписи на «Табакерке» и нападение на сотрудника милиции
24.03.2021 15:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зимой в Минске задержали четверых мужчин, которые разрисовали киоск «Табакерка», один из них при задержании распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции. Подробности
Ночью 5 января четверо мужчин разрисовали «Табакерку» на Матусевича в Минске. Когда они стояли возле киоска, рядом остановился патрульный наряд. Во время проверки документов, один из мужчин, 30-летний житель Бреста, распылил газовый баллончик в лицо милиционеру. Попытался убежать, но его задержали.
Выяснилось, что до задержания эти же люди успели разрисовать еще несколько объектов в Минске. С собой у задержанных были баллончики и бутылки с краской, валик, газовый баллончик.
Брестчанину предъявлено обвинение по части 2 статьи 339 (Злостное хулиганство) и статьи 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), еще троим фигурантам — по части 2 статьи 339 (Злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Задержанные под стражей.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы передали прокурору для направления в суд.
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Зимой в Минске задержали четверых мужчин, которые разрисовали киоск «Табакерка», один из них при задержании распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции....
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