ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске будут судить четверых мужчин за надписи на «Табакерке» и нападение на сотрудника милиции

24.03.2021 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Зимой в Минске задержали четверых мужчин, которые разрисовали киоск «Табакерка», один из них при задержании распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции. Подробности сообщает Следственный комитет.

Фото: Следственный комитет

Ночью 5 января четверо мужчин разрисовали «Табакерку» на Матусевича в Минске. Когда они стояли возле киоска, рядом остановился патрульный наряд. Во время проверки документов, один из мужчин, 30-летний житель Бреста, распылил газовый баллончик в лицо милиционеру. Попытался убежать, но его задержали.

Выяснилось, что до задержания эти же люди успели разрисовать еще несколько объектов в Минске. С собой у задержанных были баллончики и бутылки с краской, валик, газовый баллончик.

Брестчанину предъявлено обвинение по части 2 статьи 339 (Злостное хулиганство) и статьи 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), еще троим фигурантам — по части 2 статьи 339 (Злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Задержанные под стражей.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы передали прокурору для направления в суд.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зимой в Минске задержали четверых мужчин, которые разрисовали киоск «Табакерка», один из них при задержании распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции....
 
Новости дня
Новости общества
 
30-й "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by