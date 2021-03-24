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«Уральские авиалинии» отменили решение о запуске рейсов из Екатеринбурга в Минск
24.03.2021 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила решение о запуске рейсов из Екатеринбурга в Минск, открытие которых планировалось в марте. Причиной стало отсутствие спроса на направление, сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, пишет
В начале февраля в компании сообщали о начале полетов из Екатеринбурга в Минск с 11 февраля. Позднее открытие рейсов
«Мы приняли решение отменить рейсы в Минск и не планируем начинать полеты. Причина — недостаточный спрос. Возможно, вернемся к этому вопросу позднее, после снятия всех пандемийных ограничений», — сказали в компании.
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«Мы приняли решение отменить рейсы в Минск и не планируем начинать полеты. Причина - недостаточный спрос. Возможно, вернемся к этому вопросу позднее, после снятия...
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