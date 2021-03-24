Суд вынес приговор переводчице за пощечины Григорию Азаренку - два года «домашней химии»

Источник материала: Tut.by

15 ноября прошлого года переводчица Ольга Калацкая дала две пощечины сотруднику СТВ Григорию Азаренку. Спустя два месяца ее задержали и обвинили в злостном хулиганстве. В суде, который начался 23 марта, обвиняемая Ольга Калацкая и потерпевший Григорий Азаренок пришли к примирению. Тем не менее, гособвинитель запросил для переводчицы два года «домашней химии». Сегодня в 16 часов суд вынес приговор — признать виновной и назначить наказание в виде ограничения свободы на срок два года без направления в исправительное учреждение. Переводчицу должны освободить в зале суда



Фото: TUT.BY

На оглашение приговора пришло несколько десятков человек. Потерпевшего Григория Азаренка среди них не было. В 16 часов судья Алла Скуратович вынесла приговор — признать виновной и назначить наказание в виде ограничения свободы на срок два года без направления в исправительное учреждение. Арест на денежные средства по решению суда — отменить, вещественные доказательства — хранить в материалах дела.

Под стражей Ольга Калацкая находится с 15 января 2021 года — в тот день ее задержали прямо во время занятия по английскому языку. Ольге предъявили обвинение по статье 339 УК (Злостное хулиганство), которая предусматривает наказание в виде ареста, ограничения свободы до трех лет либо лишения свободы до шести лет.

Как стало известно на суде , 15 ноября 2020 года Ольга Калацкая ехала на Западное кладбище, где похоронен ее отец. Поскольку из-за акции в память о погибшем Романе Бондаренко общественный транспорт не курсировал, она вышла у станции метро «Пушкинская». Там она обратила внимание на людей, которые обступили корреспондента СТВ Григория Азаренка. Тот, по словам Ольги, задавал им один и тот же вопрос: знают ли они отчество Романа Бондаренко, который умер от тяжелых травм 12 ноября и смерть которого Ольга тяжело переживала.

— Не атрымаўшы адказу, ён сказаў: «Як вы можаце смуткаваць па Бандарэнку, калі нават не можаце назваць яго імя па бацьку?» Гэта мяне глыбока абразіла і абурыла. Фактычна сцвярджалася, што людзі, якія сабраліся, не могуць смуткаваць з нагоды смерці Бандарэнкі, выказваць спачуванні ягоным блізкім, бо не ведаюць дэталей біяграфіі. У стане эмацыйнага ўзрушэння я наблізілася і дала Азаронку поўху.

Из текста обвинения следует, что Ольга Калацкая дала две пощечины Григорию Азаренку, чем причинила ему физическую боль и страдания. Переводчица утверждает, что не хотела причинить ему физическую боль, «гэта быў чыста сімвалічны жэст».



Потерпевший Григорий Азаренок. Фото: TUT.BY

На суде 25-летний Григорий Азаренок рассказал, что одну из пощечин он даже не почувствовал, а о физическом контакте узнал из видео, которое позже было опубликовано на телеграм-канале «Желтые сливы». Сам он заявление о возбуждении уголовного дела не писал, утверждает сотрудник СТВ — его возбудили по результатам проверки милиции.

Во время следствия Григорий Азаренок заявлял ходатайство о прекращении уголовного дела, это же ходатайство он поддержал и в суде. Судья Алла Скуратович отложила его разрешение до 24 марта, когда должны огласить приговор.

Во время суда Григорий Азаренок и Ольга Калацкая пришли к примирению.

— Простили ли вы обвиняемую? — уточнила гособвинитель.

— Я не считаю, что она как-то меня оскорбила, поэтому прощать мне ее не за что.

Сама Ольга сказала, что «сапраўды парушыла фізічныя межы [Рыгора Азаронка], і гатовая прынесці за гэта свае прабачэнні».

Григорий Азаренок просил не наказывать строго обвиняемую, поскольку, по его мнению, «суровое наказание будет поводом для очередных политических провокаций», ее извинение он принял, личных претензий не имеет.

Государственный обвинитель, старший помощник прокурора Валерия Таратынко настаивала на том, чтобы отклонить ходатайство потерпевшего? и запросила для переводчицы наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Адвокат Юрий Сташкевич просил прекратить уголовное дело или ограничится арестом, засчитав в него срок содержания под стражей.