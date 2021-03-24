Минобразования рассказало, когда закончится учебный год и пройдут выпускные

Источник материала: Tut.by

Последний звонок в школах в этом году прозвенит 29 мая, а 10 июня для выпускников рекомендуют провести выпускные вечера. Информация об этом, а также расписание экзаменов появились на сайте Министерства образования.



Выпускной в одной из гимназий Минска в пандемию. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Этой весной учебный год у школьников закончится 31 мая, а 29-го детей ждет последний звонок. Правда, сразу на каникулы отправятся не все. В расписании у ребят, которые оканчивают 9 и 11 классы, — экзамены. Пройдут они с 1 по 9 июня. При этом для тех, кто планирует сдавать языки национальных меньшинств, испытания начнутся раньше: у девятиклассников — 25 мая, у одиннадцатиклассников — 26 мая.

Традиционно выпускники 9 классов будут сдавать русский, белорусский и математику. Испытания пройдут 2, 4 и 8 июня. 11-классников ждет два письменных экзамена: русский или белорусский язык по выбору и математика. Они назначены на 1, 3 и 7 июня. Кроме того, дети будут сдавать два устных экзамена — по иностранному языку и истории Беларуси.

Что же касается выпускных, то их рекомендуют провести 10 июня.

Централизованное тестирование в этом году начнется 16 июня, а пока 11-классники могут проверить свои испытания во время третьего этапа РТ, который проходит в марте-апреле.