﻿ Минчане заметили коммунальную машину, которая выбрасывала столб пыли. Спросили, что это было. 21.by
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Минчане заметили коммунальную машину, которая выбрасывала столб пыли. Спросили, что это было

24.03.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане заметили необычное: коммунальная машина выбрасывала столб пыли. Уточнили, что это было.

— Это произошло на перекрестке Макаенка и Парниковой. Коммунальная машина убирала улицу и тут же выбрасывала столб пыли. Прохожие указывали водителю на это, но, похоже, так задумано, — с иронией рассказал читатель, приславший в редакцию видео.

Когда стало известно о проблеме, машина перестала работать, пояснили в Ремавтодоре Первомайского района.

— Это не поломка. Дорога сухая, с пылью — поэтому такой эффект. «Пылесос» выйдет на работу ночью, когда будет работать поливочная техника, которая увлажнит дорогу, — рассказали коммунальники.

 
 
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Когда стало известно о проблеме, машина перестала работать, пояснили в Ремавтодоре Первомайского района.
 
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