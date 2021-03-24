|
Минчане заметили коммунальную машину, которая выбрасывала столб пыли. Спросили, что это было
24.03.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане заметили необычное: коммунальная машина выбрасывала столб пыли. Уточнили, что это было.
— Это произошло на перекрестке Макаенка и Парниковой. Коммунальная машина убирала улицу и тут же выбрасывала столб пыли. Прохожие указывали водителю на это, но, похоже, так задумано, — с иронией рассказал читатель, приславший в редакцию видео.
Когда стало известно о проблеме, машина перестала работать, пояснили в Ремавтодоре Первомайского района.
— Это не поломка. Дорога сухая, с пылью — поэтому такой эффект. «Пылесос» выйдет на работу ночью, когда будет работать поливочная техника, которая увлажнит дорогу, — рассказали коммунальники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда стало известно о проблеме, машина перестала работать, пояснили в Ремавтодоре Первомайского района.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)