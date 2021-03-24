|
Прогноз погоды на 25 марта
24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы 25 марта на дорогах республики местами сохранится гололедица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы 25 марта на дорогах республики местами...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)