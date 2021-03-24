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Батальону белорусских орлят - 50
24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБатальону белорусских орлят - 50. Общественному объединению участников Великой Отечественной войны, которым в 40-е было от 10 до 16 лет, - полстолетия. В общество юных героев, которые освобождали Беларусь и приближали общую Победу, сначала входили почти 800 участников. Сегодня юбилейную дату отмечают только 10 бойцов батальона. С особым почетом ветеранов приветствовали в средней школе № 67 Минска. Именно здесь действует народный музей памяти юных защитников. Для белорусских орлят подготовили экскурсию, памятные подарки и музыкально-литературную вечеринку.
Приятной неожиданностью для ветеранов стала и онлайн-встреча с их российскими сторонниками: сотрудниками военных музеев и молодежью Волгограда и Курска, где также знают о белорусских героях.
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Батальону белорусских орлят - 50. Общественному объединению участников Великой Отечественной войны, которым в 40-е было от 10 до 16 лет, - полстолетия. В общество юных...
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