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Батальону белорусских орлят - 50

24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Батальону белорусских орлят - 50. Общественному объединению участников Великой Отечественной войны, которым в 40-е было от 10 до 16 лет,  - полстолетия. В общество юных героев, которые освобождали Беларусь и приближали общую Победу, сначала входили почти 800 участников. Сегодня юбилейную дату отмечают только 10 бойцов  батальона. С особым почетом ветеранов приветствовали в средней школе № 67 Минска. Именно здесь действует народный музей памяти юных защитников. Для белорусских орлят  подготовили  экскурсию, памятные  подарки и музыкально-литературную вечеринку.

Батальону белорусских орлят - 50


Приятной неожиданностью для ветеранов стала и онлайн-встреча с их российскими сторонниками: сотрудниками военных музеев и молодежью Волгограда и Курска, где также знают о белорусских героях.

 
Теги: Минск
 
 
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Батальону белорусских орлят - 50. Общественному объединению участников Великой Отечественной войны, которым в 40-е было от 10 до 16 лет,  - полстолетия. В общество юных...
 
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