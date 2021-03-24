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День безопасности - от сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и Госавтоинспекции
24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрофилактическую акцию принял Фрунзенский район столицы. Там развернулась выставка под открытым небом. Экспонатами стали предметы, поврежденные при пожаре. Как напоминание о последствиях неосторожного обращения с огнем. Юным жителям города перед каникулами также напомнили, как правильно вести себя на пожаре. Урок безопасности для детей прошел в занимательном формате.
Все желающие попытались почувствовать себя спасателем - примерить форму, посидеть в спецмашине и познакомиться с секретами работы пожарных.
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Профилактическую акцию принял Фрунзенский район столицы. Там развернулась выставка под открытым небом. Экспонатами стали предметы, поврежденные при пожаре. Как...
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