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ГАИ следит за безопасностью пешеходов
24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсновная задача - уменьшить число дорожных происшествий. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Внимание столичной автоинспекции приковано в эти дни к пешеходам.
Дети по-прежнему в зоне риска, особенно накануне каникул. Во время профилактических рейдов инспекторы проводят беседы с пешеходами, водителями и родителями. Илья Цветков напомнит простые правила безопасности (видео).
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Основная задача - уменьшить число дорожных происшествий. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Внимание столичной автоинспекции приковано в эти дни к...
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