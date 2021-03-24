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Александр Турчин провел прием граждан в Борисове

24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проблемные вопросы жителей Борисова сегодня рассмотрел губернатор Минской области.  Александр Турчин провел личный прием граждан. Основные темы диалога - земельные и жилищные. Несколько борисовчан обратились  с вопросом насчет  перепланировки жилья соседей. Особое внимание к себе привлекли жители микрорайона Дымки, дома которых периодически подтапливает (рядом - Березина). Возможно, понадобится и помощь мелиораторов. Как отметил Александр Турчин, надо оперативно разобраться в инженерных и геологических особенностях, но главное - найти финансы на осушение земель. Для этого могут задействовать и спецфонд МЧС.  Кроме того, руководство области сейчас решает и вопрос о завершении реконструкции улицы Гагарина (это главная транзитная магистраль Борисова). 

Всего сегодня губернатор рассмотрел около десятка вопросов. Все они взяты на контроль, особенно те, что связаны со строительством жилья.

 
 
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Проблемные вопросы жителей Борисова сегодня рассмотрел губернатор Минской области.  Александр Турчин провел личный прием граждан. Основные темы диалога -...
 
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