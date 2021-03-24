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30-й "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля

24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юбилейный, 30-й, Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Об этом сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий во время пресс-конференции. Билеты на проекты форума искусств поступят в продажу уже в эту пятницу - 26 марта. Но первые три дня их можно будет приобрести только в концертных кассах Витебска. Первого покупателя ждут подарки от дирекции. А уже начиная с 29 марта, продажи стартуют на торговых онлайн-площадках и будут доступны по всему миру.

Главным событием фестиваля традиционно станут конкурсы вокалистов - взрослый и детский. Впервые заявка на участие в вокальном состязании пришла от представителя Эквадора. А вот кто войдет в состав жюри, дирекция форума искусств пока держит в секрете. В программе юбилейного фестиваля - известные и любимые исполнители: Николай Басков, Александр Буйнов, Роза Рымбаева, Таисия Повалий, Димаш Кудайберген, Наташа Королева, Александр Добронравов, Ирина Билык. За день до официального открытия состоится концерт-увертюра к фестивалю "Огонь и лед". Впервые на сцене Летнего амфитеатра будет размещена ледовая площадка, на которой выступят артисты Санкт-Петербургского балета на льду под звуки рок-хитов в исполнении "Конкорд оркестра". 

Стоимость билетов на концерты в Летнем амфитеатре - от 25 рублей

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "Каждый проект, который мы презентуем в этом году, это своеобразный фестиваль внутри фестиваля. То есть, и набор хэдлайнеров каждого проекта очень велик. К нам приедет очень много артистов. Из таких новых фишек, это, наверное, мы впервые на сцене Летнего амфитеатра увидим ледовое шоу. После чего будет открытие, концерт Дня Союзного государства, большой гала-концерт мастеров искусств Беларуси. Цены на билеты ни в коем случае не вырастут. И в Летний амфитеатр вы сможете купить билет, начиная от 25 белорусских рублей".

Любимые проекты на новых площадках

Организаторы обещают, что на 30-м "Славянском базаре" состоятся все традиционные фестивальные проекты: это и "Театральные встречи", и "Кукольный квартал", и "Фест на семи ветрах". Для последнего, к слову, хотят организовать новую площадку - понтонную сцену в устье Витьбы. Директор фестиваля отметил: если того потребует эпидемиологическая ситуация, все события фестивальной программы можно провести в формате open-air.  
 
Теги: Витебск
 
 
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Юбилейный, 30-й, Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Об этом сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий во время...
 
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