Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оценка действий стран по отношению к Беларуси У белорусов узнали про отношение к действиям стран-соседей. Более 56 % граждан считают, что отношения с Россией развиваются положительно. К Китаю жители Беларуси...

У белорусов узнали про отношение к действиям стран-соседей. Более 56 % граждан считают, что отношения с Россией развиваются положительно. К Китаю жители Беларуси также относятся с большим доверием. Эти числа значительно отличаются в целом от стран Балтии. Здесь доверие белорусов очень низкое. Положительно оценивают действия лишь 1/10 часть, больше тех, кто выражает недоверие, а это более 24 %. Полякам верят менее 16 % опрошенных белорусов, большинство все же сомневается в корректности действий государства - это почти 27 %. К позиции Украины доверие примерно такое же.