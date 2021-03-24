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ECOOM: достоверность в традиционных СМИ выше, чем в соцсетях и мессенджерах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ECOOM: традиционные СМИ лидируют как источник получения информации в Беларуси Телевидение как источник получения информации в Беларуси находится сегодня на первом месте. Однако информационные и новостные сайты его стремительно догоняют. Об...

Телевидение как источник получения информации в Беларуси находится сегодня на первом месте. Однако информационные и новостные сайты его стремительно догоняют. Об этом говорят результаты опроса аналитического центра ЕСООМ. На третьем месте находятся социальные сети. Практически следом за ними следуют мессенджеры. Предпоследнюю позицию занимают печатные СМИ, а замыкает список источников получения информации радио.Респондентов также просили оценить такие критерии источников информации, как, например, оперативность, достоверность. И если в скорости, по оценкам белорусов, выигрывают социальные сети и мессенджеры, то в достоверности публикуемых сообщений они - аутсайдеры и сильно уступают традиционным СМИ. Самый высокий критерий достоверности в данном случае у печатной прессы. Телевидение - на втором месте. Далее следуют информационные и новостные сайты, на четвертой позиции - радио. А социальные сети и мессенджеры - в самом низу этого списка.