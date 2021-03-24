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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Понятная политика. Плюс" о новшествах законодательства "Обновленный Уголовный кодекс в высокой степени готовности". Сейчас документ находится в Администрации Президента. Об этом во время записи программы "Понятная...

"Обновленный Уголовный кодекс в высокой степени готовности". Сейчас документ находится в Администрации Президента. Об этом во время записи программы "Понятная политика. Плюс" рассказала замминистра юстиции. Как отметила Наталья Филиппова, во время работы над документом в министерство поступило около 700 предложений о том, как на взгляд белорусов стоит усовершенствовать Уголовный кодекс. Часть из них была учтена при внесении изменений в обновленный УК.Каким будет обновленный Уголовный кодекс, на что законодателям стоит обратить более пристальное внимание при обеспечении национальной безопасности и страны, как себя на практике успел продемонстрировать новый Кодекс об административных правонарушениях. Законодательные новеллы обсудили с гостями программы. Оживленная дискуссия и конструктивные предложения экспертов сегодня сразу после