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"Понятная политика. Плюс" о новшествах законодательства

24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Обновленный Уголовный кодекс в высокой степени готовности". Сейчас документ находится в Администрации Президента. Об этом во время записи программы "Понятная политика. Плюс" рассказала замминистра юстиции. Как отметила Наталья Филиппова, во время работы над документом в министерство поступило около 700 предложений о том,  как на взгляд белорусов стоит усовершенствовать Уголовный кодекс. Часть из них была учтена при внесении изменений в обновленный УК.  

Каким будет обновленный Уголовный кодекс, на что законодателям стоит обратить более пристальное внимание при обеспечении национальной безопасности и страны, как себя на практике успел продемонстрировать новый Кодекс об административных правонарушениях. Законодательные новеллы обсудили с гостями программы "Понятная политика. Плюс". Оживленная дискуссия и конструктивные предложения экспертов сегодня сразу после "Панорамы". 

 
 
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"Обновленный Уголовный кодекс в высокой степени готовности". Сейчас документ находится в Администрации Президента. Об этом во время записи программы "Понятная...
 
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