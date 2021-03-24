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"Понятная политика. Плюс" о новшествах законодательства
24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Обновленный Уголовный кодекс в высокой степени готовности". Сейчас документ находится в Администрации Президента. Об этом во время записи программы "Понятная политика. Плюс" рассказала замминистра юстиции. Как отметила Наталья Филиппова, во время работы над документом в министерство поступило около 700 предложений о том, как на взгляд белорусов стоит усовершенствовать Уголовный кодекс. Часть из них была учтена при внесении изменений в обновленный УК.
Каким будет обновленный Уголовный кодекс, на что законодателям стоит обратить более пристальное внимание при обеспечении национальной безопасности и страны, как себя на практике успел продемонстрировать новый Кодекс об административных правонарушениях. Законодательные новеллы обсудили с гостями программы
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"Обновленный Уголовный кодекс в высокой степени готовности". Сейчас документ находится в Администрации Президента. Об этом во время записи программы "Понятная...
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