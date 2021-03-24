Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект закона о противодействии экстремизму рассмотрит Палата представителей Завершена предварительная работа над проектом закона о противодействии экстремизму. Его внесут на рассмотрение в Палату представителей в ближайшее время. Это...

Завершена предварительная работа над проектом закона о противодействии экстремизму. Его внесут на рассмотрение в Палату представителей в ближайшее время. Это сообщили сегодня на брифинге в Генпрокуратуре. В частности, предлагается криминализировать все формы участия в такой деятельности. Сейчас в действующей редакции закона уголовная ответственность предусмотрена лишь за создание, руководство и финансирование экстремистских организаций. В новом проекте есть предложение об уголовном преследовании за участие в экстремистском формировании, а также пособничестве, вербовке и обучении. Коснутся изменения и определений "экстремизм", "экстремистские материалы, формирования", а также символики и атрибутики.Как подчеркнули в Генпрокуратуре, любая символика может быть признана экстремистской исключительно по решению суда. В ведомстве также отметили, что на стадии написания законопроекта списков, что относится к экстремистской символике, нет. К слову, одна из новаций - расширение перечня организаций, которые будут противодействовать экстремизму. Координацию их работы планируется возложить на органы внутренних дел.