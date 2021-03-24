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Пикет возле польского консульства прошел в Бресте
24.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ руках людей - плакаты с надписями "Бурый - преступник". Таким образом жители города решили выразить свое категорическое несогласие с героизацией преступного отряда Бурого, который действовал на территории Польши во второй половине сороковых. Участники антисоветского подполья убили 79 этнических белорусов - сожгли 5 деревень (видео).
Аналогичная акция сегодня состоялась и у Генерального консульства Польши в Гродно.
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В руках людей - плакаты с надписями "Бурый - преступник". Таким образом жители города решили выразить свое категорическое несогласие с героизацией преступного...
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