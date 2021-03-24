26 лет назад за оплеуху Азарёнку-старшему давали штраф, сейчас за пощечину Азарёнку-младшему дали срок

Источник материала: Tut.by

24 марта суд вынес приговор Ольге Калацкой, которую признали виновной в хулиганстве: два раза дала пощечину корреспонденту СТВ Григорию Азарёнку. Он снимал сюжет об акции в память об умершем Романе Бондаренко и усомнился в искренности собравшихся минчан. Сам Азарёнок себя потерпевшим не считает, но суд назначил Калацкой два года «домашней химии». Это не первое «дело о пощечине» в семье Азарёнка. В 1995 году политик Николай Статкевич отвесил оплеуху отцу Григория, который работал на БТ. Но тогда суд расценил это как административное правонарушение и назначил Статкевичу небольшой штраф.



Григорий Азарёнок в суде Фото: TUT.BY

Ольга Калацкая признана виновной в злостном хулиганстве (ч. 1 и 2 ст. 339 УК). Согласно обвинению, 15 ноября 2020 года, когда в Минске проходила акция в память об умершем Романе Бондаренко, она дважды дала пощечину сотруднику СТВ Григорию Азарёнку.

— Действуя из хулиганских побуждений, беспричинно, пренебрегая общепринятыми правилами поведения и морали, в присутствии посторонних лиц, открыто противопоставляя себя интересам общества, она нанесла не менее одного удара в область щеки Азарёнку, чем причинила ему физическую боль и страдания, — зачитала гособвинитель Валерия Таратынко.

— 12 лістапада 2020 года памёр збіты Раман Бандарэнка. Я вельмі смуткавала і была ў глыбокай жалобе, глыбока суперажывала маці, якая страціла свайго адзінага сына. Думаю, тое самае адчувалі мае знаёмыя і блізкія. Я выйшла з дому каля 11 гадзін. Аднак калі апынулася на прыпынку, пабачыла, што грамадскі транспарт не ходзіць. Чакала каля гадзіны. Падышла маршрутка — гэта быў адзіны від грамадскага транспарту, які хадзіў на той момант. Вырашыла сысці на Пушкінскай. Там пабачыла невялікі гурток людзей, з якімі размаўляў Азаронак. Ён задаваў пытанні: «Чаму вы сюды прыйшлі?» Людзі яму адказвалі: «Каб выказаць смутак з нагоды гібелі Рамана Бандарэнкі».



Ольга Калацкая два месяца до суда содержалась в СИЗО Фото: TUT.BY

Ольга Калацкая вспоминает, что Азарёнок несколько раз задавал людям один и тот же вопрос: «Какое отчество у Романа Бондаренко?».

— Не атрымаўшы адказу, ён сказаў: «Як вы можаце смуткаваць па Бандарэнку, калі нават не можаце назваць яго імя па бацьку?» Гэта мяне глубока абразіла і абурыла. Фактычна сцвярджалася, што людзі, якія сабраліся, не могуць смуткаваць з нагоды смерці Бандарэнкі, выказваць спачуванні ягоным блізкім, бо не ведаюць дэталей біяграфіі. У стане эмацыйнага ўзрушэння я наблізілася і дала Азаронку поўху. Я не хацела прычыніць яму боль, гэта быў чыста сімвалічны жэст. Шкадую, што так выйшла, што я не змагла стрымацца. Калі спадар Азаронак прызнае, што людзі шчыра выказвалі свой смутак, што ён спачувае гору маці Рамана Бандарэнкі, якая страціла адзінага сына, то так. Я хачу ведаць ягоную пазіцыю.

Григорий Азарёнок сообщил суду, что заявление на Ольгу Калацкую не писал, «о произошедшем забыл в тот же вечер, но правоохранительные органы нашли этого человека», после писал ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Калацкой, на привлечении ее к уголовной ответственности не настаивает и претензий не имеет.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по ст. 339 УК, это дело публичного обвинения, а значит, заявления потерпевшего для возбуждения уголовного дела не требуется.



Гособвинитель Валерия Таратынко, известная по делу о надписях «Не забудем» на тротуаре в память о погибшем Александре Тарайковском. Фото: TUT.BY

Гособвинитель запросила для Ольги Калацкой наказание в виде 2 лет «домашней химии», такой срок и назначила судья Алла Скуратович.

Любопытно, что это не первое «дело о пощечине» в семье Азарёнка. Отец Григория, известный пропагандист Юрий Азарёнок, в 1995 году выпустил на БТ фильм «Ненависть: дети лжи», в котором использовал прием, когда кадр с человеком тут же сменяется кадром с отрицательными персонажами. Кадр с политиком Николаем Статкевичем был сменен кадром с танцующими полицаями времен Второй мировой войны. Для Статкевича, чья семья во время войны пострадала от полицаев, это стало оскорблением.

Юрий Азарёнок blogs.iatp.by

Он узнал, где живет Азарёнок, позвонил ему в дверь и представился. Режиссер фильма сказал, что знает, кто перед ним стоит.

— «Тогда ничего объяснять не надо», — сказал я и дал ему пощечину. Это был разговор двух мужчин, — вспоминал политик.

В 1995 году суд расценил это не как уголовное преступление, а как административное правонарушение. Николай Статкевич получил небольшой штраф, на этом инцидент был исчерпан.

Был и еще один случай с пощечиной . В 2007 году оплеуху Азарёнку-старшему отвесил российский певец Филипп Киркоров, который готовил исполнителя Дмитрия Колдуна на «Евровидение» от Беларуси. В Хельсинки у одного из танцоров команды поднялась высокая температура, и чтобы отвезти его в больницу, срочно понадобилась машина. Юрий Азарёнок был главой белорусской делегации, он настаивал, чтобы автомобиль был прикреплен только к нему. Киркорова это вывело из себя, после словесной перепалки певец не сдержался и ударил Азарёнка.

— Это была рабочая ситуация, — прокомментировал позже инцидент Юрий Азарёнок. — Ну похватали мы друг друга за грудки… Это у нас обоих такой взрывной темперамент. Но сейчас уже все нормально, дальше решаем вопросы.

В тот раз дело до суда даже не дошло.