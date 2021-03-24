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Глава Союза поляков Анжелика Борис получила 15 суток за организацию ярмарки ремесленников

24.03.2021 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председателя не признанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис осудили на 15 суток. Как сообщает сайт незарегистрированной организации znadniemna.pl, причина задержания Анжелики Борис — организация традиционного праздника ремесленников «Гродненские Казюки 2021».


Анжелика Борис. Фото: hrodna.life

Напомним, Анжелику Борис задержали 23 марта. Она успела написать в своем Facebook, что едет в Ленинский РОВД.

На свободу оттуда она не вышла, до суда ее оставили в ИВС.

Сегодня, 24 марта, в суде Ленинского района было рассмотрено административное дело по факту нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Анжелика Борис получила 15 суток ареста. Это решение суда она будет опротестовывать.

Дело в том, что в Гродно в марте уже несколько лет параллельно проводятся два праздника ремесленников «Казюки».

Один организовывает зарегистрированный в Беларуси Союз поляков. Ярмарка проходит на главной улице города — Советской или на площади Советской, как это было в этом году. Сюда приезжает много ремесленников из разных городов Беларуси.

Второй праздник проводит не признанная властями организация. Эта ярмарка имеет камерный формат.

Возглавляемый Анжеликой Борис Союз поляков не зарегистрирован белорусскими властями, но признан властями Польши. Он существует параллельно официально признанному после произошедшего в 2005 году раскола организации.

На задержание Анжелики Борис уже отреагировал МИД Польши, который призывает «положить конец преследованиям польского меньшинства». Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что МИД выражает свое несогласие с задержанием Анжелики Борис, президента Союза поляков Беларуси. Об этом было заявлено временному поверенному в делах Беларуси, которого во вторник вечером вызвали в польское внешнеполитическое ведомство.

— Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленное сообщение о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.

В МИД указывают, что деятельность Союза поляков в Беларуси направлена ​​на культивирование польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучение польского языка. Арест его главы равносилен изгнанию польской идентичности, наносит удар по отношениям между странами и по традиционному белорусскому мультикультурализму.

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Теги: Гродно
 
 
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