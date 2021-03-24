Россиянин в ноябре прошлого года в Витебске ограбил ювелирный магазин. Оказалось, он еще обчищал дома

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершено расследование уголовного дела о покушении на грабеж в особо крупном размере и кражах. Россиянин, ограбивший ювелирный магазин в Витебске в ноябре прошлого года, также обворовывал дома. Не гнушался брать и одежду, взамен оставляя на месте преступления свои вещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба СК

Вечером 27 ноября 2020 года 30-летний мужчина зашел в ювелирный магазин в Витебске и попросил у продавца показать подставку с золотыми изделиями. Он схватил ее и убежал, по пути теряя награбленное, продавец нажала тревожную копку.

Мужчина пытался похитить 25 изделий из золота на сумму более 113 тысяч рублей. На месте происшествия нашли 17 украшений, а грабителю досталась добыча на 32 тысячи рублей.

Личность мужчины установили, а его задержали через три дня.

Помимо грабежа, 30-летний россиянин, за 10 дней, с 20 по 30 ноября 2020 года, проник в семь домов на территории Витебска и Городка и одноименных районов, откуда украл имущество на общую сумму более 1900 рублей. Иногда он похищал одежду и переодевался прямо на месте преступления, оставляя свои вещи.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, ч.4 ст.206 (грабеж, совершенный в особо крупном размере), ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.