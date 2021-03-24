ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россиянин в ноябре прошлого года в Витебске ограбил ювелирный магазин. Оказалось, он еще обчищал дома

24.03.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершено расследование уголовного дела о покушении на грабеж в особо крупном размере и кражах. Россиянин, ограбивший ювелирный магазин в Витебске в ноябре прошлого года, также обворовывал дома. Не гнушался брать и одежду, взамен оставляя на месте преступления свои вещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба СК

Вечером 27 ноября 2020 года 30-летний мужчина зашел в ювелирный магазин в Витебске и попросил у продавца показать подставку с золотыми изделиями. Он схватил ее и убежал, по пути теряя награбленное, продавец нажала тревожную копку.

Мужчина пытался похитить 25 изделий из золота на сумму более 113 тысяч рублей. На месте происшествия нашли 17 украшений, а грабителю досталась добыча на 32 тысячи рублей.

Личность мужчины установили, а его задержали через три дня.

Помимо грабежа, 30-летний россиянин, за 10 дней, с 20 по 30 ноября 2020 года, проник в семь домов на территории Витебска и Городка и одноименных районов, откуда украл имущество на общую сумму более 1900 рублей. Иногда он похищал одежду и переодевался прямо на месте преступления, оставляя свои вещи.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, ч.4 ст.206 (грабеж, совершенный в особо крупном размере), ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет завершено расследование уголовного дела о покушении на грабеж в особо крупном размере и кражах.
 
Новости дня
Новости общества
 
26 лет назад за оплеуху Азарёнку-старшему давали штраф, сейчас за пощечину Азарёнку-младшему дали срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by