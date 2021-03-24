Над Минском недавно летал вертолет с тепловизором: узнали итоги работы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Работа по диагностике теплосетей белорусской столицы еще до конца не завершена, сообщили Sputnik в пресс-службе филиала Минские тепловые сети - РУП "Минскэнерго".

Техник-оператор российской компании, которая занималась аэросъемкой в белорусской столице, Даниил Макаренков ранее отмечал Sputnik, что удалось обнаружить более 100 утечек теплосетей, однако это не конечная цифра. В пресс-службе филиала же подчеркнули, что работа по диагностике еще не завершена.

"Об увеличении или уменьшении количества дефектов можно будет говорить после их устранения", - отметил Sputnik собеседник агентства.

Он уточнил, что в Минске насчитывается около четырех тысяч километров теплосетей. Диагностика с помощью тепловизора проводится с 2015 года.

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Как пояснили в пресс-службе, результатом работы является определение "тепловых аномалий" - мест над теплотрассами с повышенным тепловыделением. Их причинами могут быть: нарушение изоляции трубопроводов сетей, подтопления подземных сооружений, а также утечки сетевой воды.

"Комплексным результатом проводимой работы является уменьшение суммарной утечки теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей", - уточнили в филиале Минсктеплосети.

Работы по обслуживанию тепловых сетей – регламентные и выполняются персоналом на протяжении их эксплуатации постоянно.

К ним также можно отнести периодические обходы, осмотры, обслуживание технологических устройств на тепловых сетях, диагностику трубопроводов и устранение утечек.

К началу ремонтной кампании энергетики, как правило, уже имеют необходимые для планирования работ материалы. Обычно она начинается по завершении отопительного сезона.

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