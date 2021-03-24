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Гомельчанка попросила приятельницу присмотреть за годовалым сыном - а та подкинула его неизвестной женщине
24.03.2021 17:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе девушка подкинула незнакомке ребенка — причем не своего, а приятельницы, которая попросила присмотреть за малышом. Подробности
Ночью 20 марта в милицию поступило сообщение от жительницы Речицкого района, которая сообщила, что кто-то подкинул ей ребенка.
Позже выяснилось, что мать малыша, 22-летняя жительница Гомеля, оставила своего годовалого сына на знакомую, а сама уехала по делам.
Скучать дома в выходной вечером 18-летняя нянька не хотела — и отправилась с компанией в одну из деревень Речицкого района. Ребенок девушке явно мешал и тогда она решила подкинуть его незнакомой женщине. И — убежала. Та позвонила в милицию.
Ребенка забрали и на всякий случай отвезли в местную больницу. К счастью, с малышом все хорошо.
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Гомельчанка попросила приятельницу присмотреть за годовалым сыном - а та подкинула его неизвестной женщине
Девушка решила подкинуть малыша незнакомой женщине. И - убежала. Та позвонила в милицию.
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