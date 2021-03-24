ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельчанка попросила приятельницу присмотреть за годовалым сыном - а та подкинула его неизвестной женщине

24.03.2021 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе девушка подкинула незнакомке ребенка — причем не своего, а приятельницы, которая попросила присмотреть за малышом. Подробности рассказали в УВД.

Ночью 20 марта в милицию поступило сообщение от жительницы Речицкого района, которая сообщила, что кто-то подкинул ей ребенка.

Позже выяснилось, что мать малыша, 22-летняя жительница Гомеля, оставила своего годовалого сына на знакомую, а сама уехала по делам.

Скучать дома в выходной вечером 18-летняя нянька не хотела — и отправилась с компанией в одну из деревень Речицкого района. Ребенок девушке явно мешал и тогда она решила подкинуть его незнакомой женщине. И — убежала. Та позвонила в милицию.

Ребенка забрали и на всякий случай отвезли в местную больницу. К счастью, с малышом все хорошо.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка решила подкинуть малыша незнакомой женщине. И - убежала. Та позвонила в милицию.
 
Новости дня
Новости общества
 
Над Минском недавно летал вертолет с тепловизором: узнали итоги работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by