Гомельчанка попросила приятельницу присмотреть за годовалым сыном - а та подкинула его неизвестной женщине

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе девушка подкинула незнакомке ребенка — причем не своего, а приятельницы, которая попросила присмотреть за малышом. Подробности рассказали в УВД.

Ночью 20 марта в милицию поступило сообщение от жительницы Речицкого района, которая сообщила, что кто-то подкинул ей ребенка.

Позже выяснилось, что мать малыша, 22-летняя жительница Гомеля, оставила своего годовалого сына на знакомую, а сама уехала по делам.

Скучать дома в выходной вечером 18-летняя нянька не хотела — и отправилась с компанией в одну из деревень Речицкого района. Ребенок девушке явно мешал и тогда она решила подкинуть его незнакомой женщине. И — убежала. Та позвонила в милицию.

Ребенка забрали и на всякий случай отвезли в местную больницу. К счастью, с малышом все хорошо.